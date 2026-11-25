【西九龍/高鐵站/環球匯IGC/玉山銀行/甲廈/商廈租務】西九龍高鐵站全新甲廈環球匯（IGC）最新獲台資銀行進駐！繼早前獲內地科技巨頭「華為」以每呎40元洽租後，市場消息透露，台灣玉山銀行新近承租IGC 17樓全層相連單位，涉及兩座大廈連層，面積約7.5萬平方呎，呎租約45元。



玉山銀行承租IGC約7.5萬呎樓面 面積較舊址翻倍

據瞭解，玉山銀行目前租用尖沙咀港威大廈，面積約3.5萬平方呎。是次決定轉租西九龍高鐵站上蓋的IGC，除了將辦公樓面大幅擴充一倍以上，同時亦能順勢「升級」至新落成的超甲級商廈，進一步提升企業形象與辦公配套。翻查資料，玉山銀行提供存匯、信用卡、貸款、財富管理與跨境金融服務等。

玉山銀行新近承租IGC 17樓全層相連單位，涉及兩座大廈連層，面積約7.5萬平方呎，呎租約45元。（資料圖片）

市傳華為洽租兩層樓面 呎租約40蚊

事實上，作為西九龍新落成的甲級商廈，IGC不乏大手租客青睞。除了今次的玉山銀行以外，早前亦市傳獲華為洽租兩層共約7萬平方呎樓面，呎租約40元。而華為洽租樓層為極低層單位，故呎租受低層景觀折讓影響。而是次玉山銀行承租17樓相連中高層，坐擁較開揚景觀，因而呎租達到45元水平，較華為略高5元。

另外，該廈矚目租客更包括跨國保險巨頭AXA安盛大手承租兩層半樓層，涉及樓面面積高達約97,500平方呎。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。