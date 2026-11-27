【西沙／SIERRA SEA／蝕讓／二手成交】二手市場交投暢旺，西沙SIERRA SEA更是短炒獲利不斷，不過該屋苑最近竟然出現一宗逆市蝕讓個案。由內地買家持有的一房單位在今年初以419.09萬元買入，呎價14,016元，持貨至今10個月以400萬元轉手，帳面輸19.09萬元。若扣減佣金、印花税等交易使費約7.8萬元後，料實蝕約26.9萬元，屬屋苑首宗蝕讓個案。



SIERRA SEA首宗蝕讓 一房400萬沽

據資料指，該單位為西沙SIERRA SEA 2A期1座11樓H室，實用面積299平方呎，屬一房間隔。單位在11月上旬以400萬元蝕讓沽出，呎價13,378元，料為屋苑首宗蝕讓成交。至於新買家姓「林」，以繁體字及英文拼音作登記。

參考同面積成交為2A期2座高層J室，同屬一房間隔，近日於二手市場以485萬元沽出，呎價16,221元，反映今次蝕讓單位較同類賣平85萬元。

西沙SIERRA SEA 2A期。（黃祐樺攝）

內地客蝕沽 10個月料實蝕26.9萬

原業主姓劉，以簡體字「刘」及普通話拼音「LIU」作登記，料為內地背景人士，於2026年1月以419.09萬元一手買入單位，當時呎價14,016元。持貨至今僅10個月，現轉手帳面虧蝕19.09萬元，單位期內貶值約4.6%，若扣減佣金、印花税等交易使費約7.828萬元後，料該業主實蝕約26.9萬元。

西沙SIERRA SEA短炒熾熱 有三房9個升值逾兩球

至於，目前整個西沙SIERRA SEA普遍都是賺錢離場，當中包括有2A期2座中層C室的三房以1,050萬元沽出，原業主9個月帳面升值204萬元或24%，另外又有兩房單位短炒獲利，涉及為2A期5座中層E室，原業主9個月帳面升值130萬元或22.5%。

西沙SIERRA SEA 。（黃祐樺攝）

CCL連跌6周 樓市表現「牛皮」

而事件上目前樓價處於「牛皮」階段，根據中原城市指數CCL最新報157.56點，當前樓價已經連跌6周共2.26%，同時亦較今年8月中的162.16點高位回落2.84%，預期在受到港股下挫，以及12月加息預期升溫等不利因素影響，年底前指數進一步下試155點，反映樓價仍有下調的空間。

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