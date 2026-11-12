西餅客做媒？街市大亨周起鴻4億身家「現兜兜入市」　買足50年！

【01專訪/街市大亨/周起鴻/西沙SIERRA SEA/買樓/新盤/西餅客】近期因一身皮草打扮、連環掃入西沙SIERRA SEA十多伙單位而再度受市場注目的「街市大亨」周起鴻接受《香港01》專訪，透露自己目前手持近50個物業及車位、資產總值逾4億元。面對近年樓市波動，縱橫物業市場半世紀的周起鴻亦親自剖析其「只買住宅、有現金就買樓收租」的長線投資哲學。



手持近50個收租物業 資產總值逾4億

周起鴻透露到目前為止自己手上約有近50個物業作投資，分布在住宅及車位投資，當中涉逾20伙住宅單位，以及約20個車位，資產總值逾4億元，目前全數用作出租。他指若一年無風無浪順利的話，以往租金收入連薪金合共約500萬至1,000萬元。

他表示自己過去投資只會買住宅，不會沾手商廈及工廠，更加沒有因為貪平買舖位，皆因他認為住宅是基本民生剛需，睇中的是大眾對住宅需求，加上自己已經年紀大，銀行亦不會批出按揭。所以磚頭就是自己的籌碼，故需要小心放置，投資決定不能進取。

周起鴻透露到目前為止自己手上約有近50個物業作投資。（方承恩攝）

西沙SIERRA SEA可遇不可求 連掃10多伙

周起鴻再次受到市場關注除了是一身皮草打扮外，更加是在短短10個月內連環大手買入西沙SIERRA SEA。周起鴻表示，今次西沙SIERRA SEA是一個可遇不可求的個別事件，他估計是發展商見整個西沙項目涉及的住宅伙數較多，因此有意減價促銷，早前每呎僅只賣逾1萬元，其定價十分優惠及機會難得，因此亦先後掃入10多伙西沙SIERRA SEA住宅。

資深物業投資者、「街市大亨」周起鴻。（方承恩攝）

SIERRA SEA料每呎已賺6000元

他表示，有6伙是在今年初買入的第2B期，涉及5伙三房及1伙一房，目前已經收樓。他指當時入手呎價僅約10,500元，但10個月後最新一期第2C（2）期呎價已經升至13,000至14,000元。加上最新發展商又將三房轉為全數招標發售，將成交呎價推升至16,500元以上，部分單位更高達18,000元。因此若按六個月前計算，自己每呎已經有6,000元水位。

周起鴻今年初以一身皮草打扮，大手掃入西沙新盤SIERRA SEA。（香港01圖片）

做媒扮豪客？周起鴻反駁：與發展商無任何關係

不過他認為目前西沙SIERRA SEA最理想的入市時機已過去，投資者應保持審慎不宜盲目追入，更指「你捉得到就係時機，你捉唔到就只有望門興嘆，冇辦法啦。」過去一年樓市向好，有人質疑大手客入市是做發展商找人做媒扮豪客。

周起鴻反駁自己與發展商沒有任何關係，只係有多餘的資金可以買樓，加上年紀大不會獲銀行承造按揭，所以入市都是「現兜兜」付款，所以價錢高低與自己無關係。

周起鴻表示，入市都是「現兜兜」付款，並無承造按揭。（方承恩攝）

周起鴻表示，馬鞍山銀湖天峰全個屋苑有多達60伙「橫廳」設計海景單位，自己曾低調收購當中的11伙，以盡量控制市場成交價水平。（方承恩攝）

玖瓏山蝕沽！惟車位賺錢可冚返條數

周起鴻持有近50個物業作投資，但50年置業經驗亦非一帆風順。今年周起鴻連環蝕沽數伙九肚山屋苑玖瓏山。他表示，當時自己是沽出手上所持有的10伙馬鞍山銀湖天峰「橫廳」設計海景戶，續而換貨買入玖瓏山收租，當時涉資逾億元，但回想當初他承認自己是「買得太多、太進取」。

雖然最後都是需要蝕讓離場，但亦收租逾十年，加上當時發展商以平價賣出車位，因此目前平均每個車位可以獲利200多萬元，目前仍持有12個車位，目前市值3,000萬以上，多過當年買入逾千萬元的成本價，所以即使樓價蝕，車位賺幅仍可以蓋過蝕幅。

今年周起鴻連環蝕沽數伙九肚山屋苑玖瓏山。（香港01圖片）

九肚山屋苑玖瓏山。（資料圖片）

勸免投資不要貪心 投資心態要實打實

不過他強調自己是長線投資收租，如果儲到錢就買一間收租，他坦言炒賣有高有低，勸免不要貪心，投資要實打實，即使樓價跌亦有租金收入，「你收得多，你咪食好啲；你收得少，咪食平啲」、「大魚大肉是一餐，兩餸飯也是一餐，我亦是吃兩餸飯，根本無所謂」。

對於坊間有意見睇淡本港樓市，直言樓價大幅折讓。周起鴻表示，自己過去50年見證過香港樓市的無數起落，但認為香港本身就是福地，而香港人更是最具靈活性、變通能力強，以及高機動性的一群人，所以這些意見是絕不可能輕易將香港踩死。

周起鴻表示香港本身就是福地，唱淡樓市的言論絕不可能將香港踩死。（方承恩攝）

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