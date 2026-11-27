工廈市場投資近年回落，吸引名人入市個案。當中本地手信名店「珍妮曲奇」（Jenny Bakery）創辦人家族成員蕭暐林，新近以1,665萬元買入柴灣工廈兩伙。如以一盒150元「珍妮曲奇」的奶油花曲奇計，成交價相等於約11.1萬盒珍妮曲奇。



珍妮曲奇創辦人家族成員1665萬入市

資料指，是次成交為柴灣康民街6號金萬豐工業大廈11樓A室及17樓A室，面積同屬2,880平方呎，各以835萬及830萬元沽出，呎價分別2,899及2,882元。

價值11.1萬盒曲奇餅

至於新買家以公司奧士有限公司（OASIS INC LIMITED）名義登記，其公司股東為蕭暐林（SIAU, WEI LIN WILLIE）及陳莉珊（CHIN, LEE SAN SUSAN），當中蕭暐林與本地手信名店「珍妮曲奇」（Jenny Bakery）創辦人家族成員同名，料為同一人。如以一盒150元「珍妮曲奇」的奶油花曲奇計，成交價1,665萬元，價值11.1萬盒珍妮曲奇。

尖沙咀美麗都大廈的珍妮曲奇店。（洪芷菁攝）

兩個業主各賺近8球或6球離場

至於上述成交的兩伙單位由不同業主持有，當中11樓A室原業主在1978年以聯名方式擲35.294萬元買入，持貨至今48年，是次轉手帳面獲利逾799.7萬元或升值22.7倍。

另17樓A室原業主在1994年以226萬元買入，持貨至今32年，是次轉手帳面獲利604萬元或升值2.67倍。

金萬豐工業大廈。（資料圖片）

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