工廈市場投資近年回落，但一向備受演藝界人士歡迎的柴灣工業城，繼天王郭富城入市後，近日再有名人入市個案。樂壇天后鄧紫棋（G.E.M.）緋聞丈夫魏俊傑新近擲738萬元買入高層兩伙，以成交呎價計較一個月前天王郭富城入市低約三成。值得留意，原業主為音樂人藍奕邦及其相關人士，持貨37年轉手帳面獲利逾5球離場。



G.E.M.鄧紫棋緋聞丈夫入市

資料指，是次成交單位為柴灣工業城2期高層05及06室，面積約3,064平方呎，在10月底以738萬元沽出，呎價2,409元。至於新買家為魏俊傑（NGAI CHUN KIT MARK ），與樂壇天后鄧紫棋（G.E.M.）緋聞丈夫魏俊傑名字同名，料為同一人。有傳二人在今年10月低調完婚，惟經紀公司僅以「藝人的私生活，沒有回應」處理。

魏俊傑同時為G.E.M.御用造型師

魏俊傑同時為鄧紫棋（G.E.M.）的御用造型師，長期負責鄧紫棋演唱會、演出及 MV 的造型設計與搭配，並曾陪同參與多場巡演與工作行程。據悉，魏俊傑的外公王國旌過去在香港經商，曾是金融貿易公司老闆，更因一段娛樂圈往事擁有極高知名度——王國旌為香港女星關之琳的第一任丈夫。

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天王郭富城六球買柴灣工業城 呎價3500元遠低張智霖、任達華四成

參考同類成交為柴灣工業城2期高層10室，面積約1,782平方呎，由天王郭富城在9月底以628萬元買入，當時呎價3,524元，如以成交呎價計，反映單位較一個月前低約三成。

柴灣工業城。（資料圖片）

藍奕邦及父親持貨39年獲利逾5球

原業主以公司名義兆邦洋行有限公司（NANMA MANUFACTURING COMPANY LIMITED）登記，其董事與音樂人藍奕邦（NAN, YIK PONG）及父親藍兆文（NAN, SIU MAN）同名，料為同一人，在1989年以逾215.18萬元買入，持貨至今37年，是次轉手帳面獲利約522.82萬元，單位期內升值2.4倍。

演藝界名人鍾情柴灣工業城 郭富城、張智霖夫婦都有份

事實上，柴灣工業城一向雲集演藝界名人業主，除了天王郭富城外，亦包括有知名藝人張智霖及袁詠儀夫婦，在2023年9月斥資880萬元買入柴灣工業城2期一個高層單位，當時呎價僅約5,744元。而演藝界「樓王」任達華也是該工廈的業主之一，他在2021年5月以988萬元購入柴灣工業城2座6樓11室，面積約1,532平方呎，成交呎價約6,449元。

歌手張敬軒2750萬掃4伙

而歌手張敬軒在2020年11月則透過4間不同的公司，以合共2,750萬元購入柴灣工業城4個單位，包括4樓8室、9室、10室及11室。該批單位合共涉及5,323平方呎，即成交呎價約5,166元。

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