【物業拍賣／屯門／工廈／工作室】 工廈市場近年表現疲弱，屯門工廈萬能閣有業主為換貨，透過私人拍賣場以「蝕讓價」297萬元推出拍賣。據知業主曾擲80萬元將單位打造成精緻「家居風」並配有不同家電及家具。不過代理指，該單位市價約370萬元，即是次開拍價較市價低19.7%。



曾擲80萬裝修 今「蝕讓價」297萬推出拍賣

上述單位為屯門海榮路9號工廈萬能閣5樓528號單位，建築面積983平方呎，望海景。據知業主在今年買入後曾擲80萬元裝修，由於有意換貨，因此以「蝕讓價」297萬元推出，將於12月2日透過忠誠拍賣拍賣，單位平均呎價3,021元，屬工作室用途。不過代理指，該單位市價約370萬元，即是次開拍價較市價低19.7%。

↓↓屯門工廈萬能閣5樓528號單位↓↓

精緻「家居風」裝修 有齊廚櫃、梳化、雪櫃

據單位圖片所見，單位裝修風格有別於普通工廈，今次以精緻「家居風」作設計主調，劃分有客飯廳區，同時配有不同家電及家具，當中包括有廚櫃、梳化、雪櫃，以及一張五至六人飯桌等。

據了解，原業主在2026年4月以約323萬元買入，當時呎價約3,286元，單位買入至今約7個月，如最終以開價297萬元沽出，單位料需貶值26萬元或8%。

↓↓屯門工廈萬能閣5樓528號單位↓↓

工廈不可作住宅用途 違法最多罰5萬及監禁1年

值得留意的是，雖然上述單位裝修精緻同時有基本的家電設備，不過單位本質上仍然是工廈，是受《建築物條例》、城市規劃及地契限制。即只能作工業或獲准的特定用途，不能用作住宅。如果被屋宇署發現被非法用作住用用途，可發出「中止用途命令」，如無合理辯解而不遵從該命令即屬犯罪，一經定罪最高可罰款5萬元及監禁1年，如持續每一天另處罰款5,000元。

屯門工廈萬能閣。（拍賣行圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。