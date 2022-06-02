河畔花園業主破產前　9日五度瘋狂加按　借爆五球終被收樓

沙田上車盤河畔花園一伙兩房單位淪為「提款機」，被業主在9日內五度向「財仔」加按抵押貸款，合共貸款金額至少496萬元，更高於三年前的買入價。該「借爆」單位現已淪為銀主盤在市場放售，叫價490萬元。

市場消息指出，上述銀主盤為河畔花園C座低層戶，實用面積269平方呎，兩房間隔，享城門河景觀。原業主為一名投資者，在2019年4月以477.5萬元買入該單位，同年6月份向大型銀行承接一按。

↓↓河畔花園C座低層戶放盤相片↓↓

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單筆向康業借200萬 兩筆加按已中止註冊

資料顯示，上述單位在2021年10月25日至11月2日期間，曾向五間財務機構抵押貸款，其中在10月25日向康業資本國際有限公司，承做二按，貸款高額高達200萬元，為最大一筆貸款。而在10月28日，單日再向保力有限公司、亞洲聯合財務有限公司抵押貸款，前者涉款不多於160萬元，後者涉款約80萬元。

及後在10月29日及11月2日，該單位又被抵押，向富英有限公司及大眾財務有限公司作樓按，前者涉款金額不詳，後者貸款金額為56萬元。合計上述五筆在9日內進行的加按，涉資共約496萬元。

疫狂加按兩周後遭申請破產

不過資料顯示，有關亞洲聯合財務及大眾財務的貸款，已經中止註冊，未知最終原業主是否成功借入該兩筆貸款。此外，在2021月11月19日，該單位業主已被申請破產，單位同時也被申請接管。

沙田上車屋苑河畔花園。（網上圖片）

代理：短時間瘋狂加按 有「呃財仔」嫌疑

有資深地產代理指出，上述銀主單位業主在被申請破產前，短時間內向財仔瘋狂加按，認為有「呃財仔」的嫌疑，不排除業主是把握相關加按資料並未趕及登記田土廳的情況下，極速再向多間財仔加按。

該名代理又指出，假若單位原業主在三年前向大型銀行承做一按時，按揭成數若高至8成或9成，相信是次就算單位賣出，也未能足夠償還財仔的債務，預計導致財仔出現損失。