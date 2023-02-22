財政預算案｜印花稅調整刺激樓市?　戴德梁行：料上半年樓價升5％

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表新一份《財政預算案》，強調目前各項住宅物業需求管理措施、即所謂「辣招」維持不變，不過會調整從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭及首置買家的負擔。



戴德梁行：支持住宅成交量回升

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，政府透過擴闊從價印花稅（第二標準稅率）稅階，以減輕一般家庭及首置買家的負擔，相信此措施亦有助支持住宅市場成交量回升，特別是1,000萬元以下的中小型單位。

她又指，雖然本港樓價在過去三年受疫情及外圍因素影響而反復下調，然而，隨著今年本港與內地回復全面通關，預期不論宏觀經濟或買家氣氛將會轉好，同時亦留意到最近市場上的住宅睇樓量及成交數目已逐漸回穩，現再加上政府調整從價印花稅階，將有助樓價進一步反彈，預計2023年上半年度整體樓價有望回升5至10％。

萊坊：從價印花稅微調 不會剌激買家入市

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，對政府全面不「減辣」不感到意外，但沒有解決市場在這方面的需求。雖然香港與內地及國際已完全通關，住宅市場交投活動亦開始增加，但仍處於較低水平。

他認為，政府應該全面取消不合時宜的額外印花稅（SSD)，同時將與「搶人才」相關的買家印花稅（BSD) 以「先免稅、後追稅」的安排實施，令市場回復應有的流轉量，以增加市場房屋供應。他續指，雖然政府在從價印花稅（第二標準稅率）方面作出微調，但預計對市場影響不大，不會明顯促進買家入市。