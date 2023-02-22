財政預算案｜印花稅調低　發展商：有助新盤銷情　難刺激樓價向上

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表新一份《財政預算案》，強調樓市「辣招」維持不變，不過將調整從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，預計中小型單位的買家可慳稅數萬元。有發展商認為，新措施有助一手樓銷情，不過慳稅金額始終不大，料不會刺激樓價上升。



新地雷霆、會德豐黃光耀料旗下新盤受惠

對於《財政預算案》的最新樓市措施，新地（0016）副董事總經理雷霆表示，雖然預算案未有為樓市「撤辣」，但減低樓價1,000萬元以下的住宅物業的從價印花稅，將有助減輕首次置業者的負擔。他又指，集團旗下屯門新盤NOVO LAND第2B期，接近所有單位均為1,000萬元以下，預計絕大部份買家受惠，相信有助銷情。

至於會德豐地產常務董事黃光耀亦表示，政府最新房策有助減輕市民的置業負擔，認為以中小型單位最受惠。他預計，集團旗下本周五（24日）展開首輪銷售的藍田KOKO ROSSO亦將會受惠新政策。

長實郭子威：慳稅金額不大 料不會剌激樓價

至於長實營業部首席經理郭子威認為，新措施主要針對用家，減輕入市的資金壓力，但所涉及金額不大，相信不會剌激樓價上升。美國最近公布的經濟數據，顯示通脹危機仍未消除，聯儲局會在今年上半年繼續加息，以壓制過熱的通脹。

郭子威認為，與樓按相關的一個月港元拆息，最近已經有所回升，反映美國仍處於加息周期的階段，相信今年息口仍有0.75厘以上的加息空間，息口將在高位橫行一段時間，料明年下半年才有機會回落。他認為，現階段市民買樓入市仍要考慮自身可承受的供樓負擔，應量力而為。