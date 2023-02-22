財政預算案｜印花稅調整　陳茂波：減少少用嚟做裝修費也好

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表新一份《財政預算案》，未有為樓市「撤辣」或「減辣」，但較為焦點是調整住宅從價印花稅（第二標準稅率）的稅階。



財政司司長陳茂波於記者會上再解釋指，是次調整住宅物業從價印花稅，是調整附表二，即並非投資或境外需求，而是針對本身沒有物業、即統稱為首置人士。他指，觀乎去年樓市成交量，有九成人為首置人士，且大部分為中小型單位，冀能減輕相關人士的負擔。

現作調整 時機較為合適

他又指，此前已經看過「上車盤」、或「大少少（面積）」單位的價錢，亦見此印花稅稅率很久沒有作修訂，故決定修訂，「減一啲，用來做裝修費也好」。至於對樓市影響，陳茂波認為，措施不會刺激樓市，因現時如要「短炒」是需要付額外印花稅，又指現時樓市經過調整後，已趨向平穩，故認為現作調整時機較為合適。