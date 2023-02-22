財政預算案｜印花稅調整 陳茂波：減少少用嚟做裝修費也好
撰文：溫多娜
出版：更新：
【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表新一份《財政預算案》，未有為樓市「撤辣」或「減辣」，但較為焦點是調整住宅從價印花稅（第二標準稅率）的稅階。
財政司司長陳茂波於記者會上再解釋指，是次調整住宅物業從價印花稅，是調整附表二，即並非投資或境外需求，而是針對本身沒有物業、即統稱為首置人士。他指，觀乎去年樓市成交量，有九成人為首置人士，且大部分為中小型單位，冀能減輕相關人士的負擔。
現作調整 時機較為合適
他又指，此前已經看過「上車盤」、或「大少少（面積）」單位的價錢，亦見此印花稅稅率很久沒有作修訂，故決定修訂，「減一啲，用來做裝修費也好」。至於對樓市影響，陳茂波認為，措施不會刺激樓市，因現時如要「短炒」是需要付額外印花稅，又指現時樓市經過調整後，已趨向平穩，故認為現作調整時機較為合適。
財政預算案｜印花稅調低 星之谷：料刺激「甩名」需求再入市財政預算案｜印花稅贏家 300萬樓4.5萬減至100元 400萬樓慳33%財政預算案｜消息：調低住宅從價印花稅 針對200萬至1008萬物業財政預算案｜土地樓市政策懶人包：調低從價印花稅、辣招不變
財政預算案中有何減稅扣稅措施？
財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中宣布，寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限$6,000；寬減2023/24年度首兩季差餉，住宅物業以每戶每季$1,000為上限，當局也建議由2023/24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額。另亦有其他派糖措施，包括延長交通津貼措施至今年10月底。