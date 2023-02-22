財政預算案｜印花稅調低　星之谷：料刺激業主「甩名」恢復首置

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表新一份《財政預算案》，強調樓市「辣招」維持不變，不過將調整從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，即日生效。有按揭人士估計，措施會刺激「甩名」需求，



莊錦輝：不會因慳數萬元稅而決定置業

對於《財政預算案》的最新樓市措施，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝估計，措施不會導致住宅需求顯著增加，以900萬元物業計算，經調整後，印花稅最多可慳67,500元，相信準業主不會因為數萬元印花稅而決定是否置業，至於1,000萬以上豪宅並未納入減稅範圍，更不會有影響。

不過，莊錦輝預期，新措施對「甩名」需求會有明顯正面影響，因聯名「甩名」用樓價一半來計算稅項，對所需付的印稅敏感度會較大。他舉例說，600萬元物業「甩名」後只需繳付100元印花稅，調整之前4.5萬元；而1,000萬元物業，以往的印花稅是15萬元，現在僅為約11.2萬元，即慳3.75萬元。

莊錦輝又指，目前樓市正值小陽春，估計會有不少聯名業主「甩名」之後回復首置身份，再購入第二層物業。他又指，新措施下所有不動產物業均能受惠，估計200萬至300萬元車位的需求會跑贏大市。