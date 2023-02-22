財政預算案｜私樓差餉租值按年跌0.6%　康怡花園勁插9%最傷

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/差餉寛減】過去一年香港樓價出現明顯回落，應課差餉租值亦「由升轉跌」。據差餉物業估價署最新資料，按去年10月1日市值租金作評定，全港整體物業在2023/24年度應課差餉租值平均按年跌0.4%。當中，私人住宅單位的租值按年下跌0.6%，並以藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園跌幅最大，按年插水9%。



新財年差餉收入料跌60億

參考2022/23年度整體物業應課差餉租值上升0.9%，惟2023/24年度「由升轉跌」，平均按年跌0.4%。

住宅方面，細分各類型的私樓類別，跌幅最勁為實用面積753至1,075平方呎的中型住宅單位，其應課差餉租值按年跌1.1%，而面積1,075平方呎或以上的大型單位，則按年跌0.9%。至於實用面積752平方呎或以下的中小型單位，其租值按年跌0.4%。而所有非住宅單位的應課差餉租值，也同樣按年跌0.4%。

差估署指，2023/24年度的差餉收入預計約為284億元，將減少約60億元，當中住宅及非住宅分別佔約52億及7.4億元。

康怡花園租值跌最多 四屋苑持平

而按本港多個主要大型屋苑劃分，其中6個屋苑應課差餉租值出現回落，跌幅介乎1％至9%，其餘4個屋苑按年持平。跌幅最勁為鰂魚涌康怡花園，按年勁跌9%，緊隨其後為柴灣杏花邨、太古城，分別按年跌7%及6%。

至於九龍灣德福花園及鴨脷洲海怡半島分別按年回落5%及4%，而紅磡黃埔花園同期微跌1%。新財年度租值維持不變的屋苑，包括荔枝角美孚新邨、天水圍嘉湖山莊、沙田第一城、將軍澳新都城。

（差餉物業估價署提供）

至於非住宅物業方面，以寫字樓物業跌幅最大，2023/24年度租值下跌2.7%，較上一年度的跌幅1.2%再擴大，連續三個季度錄得跌幅。舖位及商業單位新一年度租值下跌1.6%，2上一年度則錄0.4%升幅。至於工業樓宇新一年度租值上升0.8%，為各類物業中，新一年度租值唯一錄得升幅的物業類型，不過升幅較上一年度的1.9%為低。