藍灣半島海景銀主盤875萬沽　較原業主樓價高位叫價低30%

小西灣藍灣半島相隔兩個月再錄銀主盤成交個案。該屋苑一伙高層海景戶淪為銀主盤，新近以875萬元賣出。代理透露，該單位被銀主接管前，曾經於樓價高位，即2021年9月份叫價1,250萬元，反映最新成交價較當時叫價低約30%。



利嘉閣地產藍灣半島分行聯席董事武秉強表示，上述成交個案為藍灣半島1座高層H室，實用面積約566平方呎，屬三房間隔，屬銀主盤。據放盤相片，單位內部裝修不俗，牆身及傢具亦採用鮮艷顏色，大廳及房間也能外望泳池景及開揚海景。

↓藍灣半島銀主盤成交個案↓

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淪為銀主盤前 於樓價高位叫價1250萬

他指出，單位被銀主接管前，原業主曾在樓價接近歷史高位時，即2021年9月份推出放售，叫價高達1,250萬元，不過一直未獲承接，直至2022年12月降價至1,050萬元。不過降價後依然未賣出，及後單位已淪為銀主盤，最新更以約875萬元沽出，即比最初叫價低30%或375萬元，亦較去年底最後叫價低175萬元或近17%，成交呎價約15,459元。

2001年買入價314萬 帳面升值1.8倍

武秉強補充，單位原業主在2001年以約314萬元一手買入單位，物業22年間升值約561萬元或1.8倍。上述為屋苑本月首宗二手成交，現時約有130個放盤，兩房戶入場費由800萬元起。