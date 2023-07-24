月海灣兩房放盤數小時即出擊　同區租客斥566萬入市｜多圖

葵涌月海灣錄得本月首宗成交，區內1位在過去1年留意葵青區兩房單位的同區租客，眼見單位價錢合理，以及方便在屋苑附近學校上學，並且希望盡快擁有自己的安樂窩，因此決定「轉租為買」，在原業主放盤數小時便斥566萬元，購入兩房單位自住。



利嘉閣地產高級市務經理司徒俊傑表示，是次成交單位為葵涌月海灣1座中層E室，實用面積403平方呎，屬兩房間隔，外望開揚城市景。原業主因家人早已移民離港，故有意沽出物業套現後再決定留港或移民，單位起初以620萬元叫價放盤。

司徒俊傑指，上述叫價屬「叫高咗，預咗畀人劈價」，單位於放盤數小時即獲買家洽購，終減價53.2萬元或9%，至566.8萬元沽出，呎價約14,065元。

↓葵涌月海灣1座中層E室↓

持貨15年 帳面獲利379.8萬

至於新買家為同區上車客，原先在同區租住兩房。為方便子女未來在屋苑附近上學，而新買家亦開始想自有物業念頭，覺得「租樓住幫人供樓，不如自己上車」，於是轉租為買。另見屋苑環境寧靜，單位景觀開揚，附帶企理裝修，故即睇樓議價入市。

據了解，原業主於2008年以約187萬買入單位，持貨15年，是次轉手帳面獲利約379.8萬元，單位升值約2倍。