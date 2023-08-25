灣景中心金身被破、3年來首錄蝕讓　極高層兩房劈兩球603萬急售

二手市場持續疲弱，灣仔灣景中心過去3年未曾錄得蝕讓的「不敗金身」也未能保持。灣景中心一伙極高層兩房單位放盤近一年，最終大劈價約200萬元易手，原業主料需蝕57萬元離場。



中原地產分區營業經理周世康表示，是次成交單位為灣仔灣景中心大廈C座極高層8室，單位實用面積357平方呎，屬2房間隔，向南享山景，鄰近港鐵會展站。原業主早於去年10月以800萬元叫價放盤，及後見二手市場交投淡靜，於今年6月調低至730萬元，新近以603萬元成交，累減197萬元，呎價約16,891元。周世康指原業主屬急售離場，料為離港作準備。

2017年買入價660萬

原業主於2017年以660萬元購入單位，持貨6年，帳面蝕讓57萬元離場，單位期內貶值約8.6%。

近3年未曾錄得蝕讓

翻查資料，灣仔灣景中心過去3年間未曾錄得蝕讓成交，全部成交皆有賺幅，當中賺幅最多的成交為灣景中心大廈B座高層6室，實用面積302平方呎，屬兩房間隔。原業主早於2001年以132萬元買入單位，於2021年以805萬沽出單位，業主大賺673萬元，單位期內升值5倍。

新買家為外區客，見單位內櫳新淨，附有淡雅裝修，加上極高層單位放盤非常罕見，景觀開揚，鄰近港鐵會展站，故買入單位自用。