KOL話畀你知有1.1萬宗負資產樓市必冧　但冇講那些負資產屬於何人

今個星期香港有一個大型國際金融峰會，有超過一百位國際頂級金融界人士出席，當中包括我們三位金管局總裁，本來這是件盛事，但有外媒唔知攞景抑或贈興，不斷報道香港有1.1萬宗負資產，而香港 KOL借外媒報道，話有銀行家秘密通知他，香港有1.1萬宗負資產，樓市必冧，如果有樓，就要早啲走。外媒講我明白，但自己人都咁講，那些KOL真係要讀多次出師表，了解不宜妄自菲薄的意思，不過，不少香港人，尤其是已經離開的香港人，好鍾意唱衰香港。



我問其中一位KOL，知唔知道那些負資產點樣嚟， KOL話銀行家又冇同佢講，估計銀行有準確資訊，一定不會是假消息，的確不是假消息，因為那1.1萬宗負資產，絕大多數是由銀行職員所擁有，因為只有銀行職員可以毋須有按揭保險之下做九成按揭，只要樓價跌一成，那些物業就會變成負資產。

但我並不是說銀行職員是負資產者，而是他們擁有的自住單位是負資產。不過，銀行亦不會擔心那些債務，因為銀行知道擁有負資產的職員有穩定收入，所付的利息只是正常一半，不但唔會放棄那些負資產，而且仲不會脫期供款，否則的話不但會被銀行call loan收樓，亦不能享受銀行低息貸款。

如果外媒了解情況，就不會報道香港有1.1萬宗負資產，因為會反映香港銀行體系健全，否則銀行職員就唔可以借九成錢買樓，仲可以享受低息貸款，這有別於大家經常講的殺頭生意有人做，蝕本生意冇人做，今次銀行就做蝕本生意。

在其他地方的金融高材人士來看，如果不是家底厚，有錢賺，香港銀行又點會替職員做低息九成按揭，豈不是替香港宣傳，外媒不會這樣做，KOL更加唔會，唱好香港，並不是他們的本質。

（資料圖片）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。