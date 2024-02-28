資深股市炒家「炒燶」寫字樓　新銀集團中心1.05億沽、勁蝕33%

傳統商業區錄得大幅蝕讓個案。灣仔新銀集團中心一個中低層全層寫字樓單位，以約1.05億元沽出，原業主持貨約6年，帳面貶值約33%。



上述物業為新銀集團中心13樓全層，面積約7,388平方呎，以約1.049億元售出，成交呎價14,200元。

據悉，原業主姓邱，為資深股市炒家，於2017年11月以約1.573億元買入上述物業，當時成交呎價21,300元，是次易手帳面貶值約33%，大幅蒸發約5,245.5萬元。

兩年半年前同類呎價近1.9萬

翻查該廈成交紀錄，新銀集團中心上一宗成交個案亦為全層單位，面積相同，在2021年9月以1.4億元沽出，成交呎價約18,950元。反映最新成交個案的作價平約25%。