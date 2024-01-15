內地餐廳女侍應竟「持刀逼女顧客在便利貼上畫畫」　店方：已開除

撰文：ETtoday
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大陸江蘇一間餐廳14日發生一起匪夷所思的事件，一名女店員竟手持尖刀，逼迫女顧客在便利貼上作畫。

餐廳方回應稱，已經開除涉事員工，他也無法理解怎麼會發生如此荒唐事：「正常人也做不出這樣的事情。」

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綜合陸媒報導，一名年輕女生在網上發影片控訴，自己到蘇州一家韓式料理餐廳用餐：「被78萬人（線上）看到我在飯店吃飯，然後被店員用刀架著逼我畫畫。」

此事在網路引發熱議，相關畫面顯示，穿著粉白色上衣的短髮女生低頭在餐桌上畫畫，桌上還擺著沒吃完的餐點。

店內的牆壁上貼滿了各色便利貼，展現顧客的隨手畫和留言。

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餐廳工作人員強調，都是出自客人自身意願，對於涉事店員做出的舉動他們也無法理解，目前已將其開除。

該工作人員解釋稱，事發當下，外場只有涉事女員工一人。

「她就去，像個傻子一樣，去跟人家不知道說了什麼。感覺那人神經有問題，正常人也做不出這樣的事情。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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