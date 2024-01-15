內地餐廳女侍應竟「持刀逼女顧客在便利貼上畫畫」 店方：已開除
撰文：ETtoday
出版：更新：
大陸江蘇一間餐廳14日發生一起匪夷所思的事件，一名女店員竟手持尖刀，逼迫女顧客在便利貼上作畫。
餐廳方回應稱，已經開除涉事員工，他也無法理解怎麼會發生如此荒唐事：「正常人也做不出這樣的事情。」
點圖放大瀏覽涉事影片截圖：
+18
綜合陸媒報導，一名年輕女生在網上發影片控訴，自己到蘇州一家韓式料理餐廳用餐：「被78萬人（線上）看到我在飯店吃飯，然後被店員用刀架著逼我畫畫。」
此事在網路引發熱議，相關畫面顯示，穿著粉白色上衣的短髮女生低頭在餐桌上畫畫，桌上還擺著沒吃完的餐點。
店內的牆壁上貼滿了各色便利貼，展現顧客的隨手畫和留言。
【延伸閱讀】影片瘋傳｜江西女打邊爐突遭陌生女兜頭淋熱湯 極驚嚇全場驚逃（點圖放大瀏覽）：
+18
餐廳工作人員強調，都是出自客人自身意願，對於涉事店員做出的舉動他們也無法理解，目前已將其開除。
該工作人員解釋稱，事發當下，外場只有涉事女員工一人。
「她就去，像個傻子一樣，去跟人家不知道說了什麼。感覺那人神經有問題，正常人也做不出這樣的事情。」
女子江蘇酒店沒路燈下散步摔落樓梯 醒來只剩頭部能動終身癱瘓安徽肉店員工「用嘴剔骨」影片曝光惹議 店主回應：幾十年老手藝職業特工隊？內地男戴「易容面具」入商店盜竊 一原因露破綻被捕韓國旅行團被轟強迫購物情況嚴重 「5日團去8家店」不買不准離開老公等了一夜 足浴店人妻技師卻在二樓被強姦 警方拒立案惹熱議重慶現首間鬼屋酒店 睡靈堂棺材過夜更有冥婚房 清潔阿姨都嚇死
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】