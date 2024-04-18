男人靠不住？內地單親媽找女性「合夥」重組家庭　結果曝光

男人靠不住？一名大陸單親媽媽雯雯嘗試探索與女性「合夥過日子」，雖然這段實驗在3個月後宣告失敗，但她表示不會再考慮與男性結婚。



據陸媒《最人物》報導，雯雯生活在廣東珠海，曾有過一段婚姻並生下了大女兒，但被前夫搶去撫養。

2022年，她在一段戀愛關係中意外懷孕，對方不想留下孩子，原因是「經濟壓力太大」，分手後，雯雯瞞著前男友生下小女兒可可，成為一名單親媽媽。

2023年秋，雯雯決定找個人「合夥過日子」（點圖放大看看相關照片）：

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對於合夥人，她的要求很明確：也是單親媽媽，經濟獨立，為人誠實，能和自己一起支撐起這個「重組家庭」。

2023年10月，她與來自山東的朵朵母女組成全新四口之家，試圖探索一種新家庭模型存在的可能性：兩個母親，兩個孩子，合租一套房子，均攤生活費用，其餘開銷各自承擔，生活上互相幫助，以「合夥人」的身份，組成一個新家庭。

這段合作維持了三個月，過程中，雯雯發現，拋開性別、愛情與法律保障，兩個母親合夥過日子的本質，與婚姻生活極為相似──同樣需要面臨家庭分工與經濟壓力，也需要正視性格磨合與三觀差異。

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再次反思這次以失敗告終的合夥，雯雯總結為兩點：一是兩人的孩子年紀太小，都屬於最需要大人照顧的年紀，無法滿足一個人在家看孩子，另一個出去工作；另一個則是這個四口之家沒有固定的收入，經濟困難。這兩條原因形成一個閉環，最後導致了這個新家庭的瓦解。

但在情感上，雯雯十分喜歡與朵朵媽搭夥過日子的生活：「我了解她的人品，我們性格合適，只不過是因為現實因素，暫時無法生活在一起。」

她依舊堅定認為，兩個女性一起生活，比和男性在一起強百倍。目前她最大的願望，是努力賺錢，未來買一幢大些的房子，將大女兒接到身邊，母女三人一起生活。

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有統計數據顯示，當前大陸單親媽媽的人數已經突破3,000萬，在離婚家庭中，平均6個男人，只有一個選擇養育孩子。

大陸社科院曾對大陸的120名離婚夫妻進行追蹤調查，發現離婚5年後，男方再婚比例高達80%以上，而女方再婚比例只有22%。這似乎也在印證，在一個家庭中，女性與孩子之間的「綁定」，天生就更為緊密。

也因為如此，單親媽媽的困局也長久存在：經濟條件能否支撐、是否有人幫忙照顧孩子、未來事業發展與規劃……如同身處一個防禦機制極弱的生存戰中，如何贏下比賽，每個人都有不同佈局。

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