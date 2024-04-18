男人靠不住？內地單親媽找女性「合夥」重組家庭　結果曝光

撰文：中天新聞網
出版：更新：

男人靠不住？一名大陸單親媽媽雯雯嘗試探索與女性「合夥過日子」，雖然這段實驗在3個月後宣告失敗，但她表示不會再考慮與男性結婚。

據陸媒《最人物》報導，雯雯生活在廣東珠海，曾有過一段婚姻並生下了大女兒，但被前夫搶去撫養。

2022年，她在一段戀愛關係中意外懷孕，對方不想留下孩子，原因是「經濟壓力太大」，分手後，雯雯瞞著前男友生下小女兒可可，成為一名單親媽媽。

2023年秋，雯雯決定找個人「合夥過日子」（點圖放大看看相關照片）：

+9
英國單親辣媽怨找不到好男人　稱噴血身材反成障礙：以為我很隨便單親媽喺網購平台「賣自己」　1800台幣包呢啲　但「運費另計」日本「美魔女選美」單親媽勇奪亞軍　與19歲女兒合照似足姊妹爆紅

對於合夥人，她的要求很明確：也是單親媽媽，經濟獨立，為人誠實，能和自己一起支撐起這個「重組家庭」。

2023年10月，她與來自山東的朵朵母女組成全新四口之家，試圖探索一種新家庭模型存在的可能性：兩個母親，兩個孩子，合租一套房子，均攤生活費用，其餘開銷各自承擔，生活上互相幫助，以「合夥人」的身份，組成一個新家庭。

這段合作維持了三個月，過程中，雯雯發現，拋開性別、愛情與法律保障，兩個母親合夥過日子的本質，與婚姻生活極為相似──同樣需要面臨家庭分工與經濟壓力，也需要正視性格磨合與三觀差異。

【延伸閱讀】東莞陪月驚喜獲贈3房1廳單位　激動落淚影片瘋傳　媽媽：已如家人（點圖放大瀏覽）：

+20

再次反思這次以失敗告終的合夥，雯雯總結為兩點：一是兩人的孩子年紀太小，都屬於最需要大人照顧的年紀，無法滿足一個人在家看孩子，另一個出去工作；另一個則是這個四口之家沒有固定的收入，經濟困難。這兩條原因形成一個閉環，最後導致了這個新家庭的瓦解。

但在情感上，雯雯十分喜歡與朵朵媽搭夥過日子的生活：「我了解她的人品，我們性格合適，只不過是因為現實因素，暫時無法生活在一起。」

她依舊堅定認為，兩個女性一起生活，比和男性在一起強百倍。目前她最大的願望，是努力賺錢，未來買一幢大些的房子，將大女兒接到身邊，母女三人一起生活。

【延伸閱讀】古代窮人沒錢娶老婆　如何傳宗接代？他們想出了這離經叛道的方法（點圖放大瀏覽）：

+11

有統計數據顯示，當前大陸單親媽媽的人數已經突破3,000萬，在離婚家庭中，平均6個男人，只有一個選擇養育孩子。

大陸社科院曾對大陸的120名離婚夫妻進行追蹤調查，發現離婚5年後，男方再婚比例高達80%以上，而女方再婚比例只有22%。這似乎也在印證，在一個家庭中，女性與孩子之間的「綁定」，天生就更為緊密。

也因為如此，單親媽媽的困局也長久存在：經濟條件能否支撐、是否有人幫忙照顧孩子、未來事業發展與規劃……如同身處一個防禦機制極弱的生存戰中，如何贏下比賽，每個人都有不同佈局。

單親爸無奈帶住個仔揸的士　貼長文求乘客唔好舉報：他很乖不會吵FBI特工突然約見面　美國單親媽驚聞未婚夫恐怖陰謀：他買兇殺你【最狠復仇】已婚瑜伽教練偷食單親媽後情變　竟揸車互撞對方個仔美國通貨膨脹嚴重水電費飆升　單親女老師訴說賣血漿補貼家用單親媽下海賣性感照育兒改寫悲慘人生　日做18小時年賺千萬置業上海首家女性限定拳擊館　OL單親媽全身是傷　卻視這裏為最後樂土單親媽主動求發生關係　拍拖後先覺中大伏　網民一致勸危險速逃

延伸閱讀：

陸國台辦副主任罕見會美亞太助卿　闡明北京關於「台灣問題」原則立場

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

單親家庭
內地婚姻
熱話
婚姻
離婚
中天新聞網