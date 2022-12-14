上海首家女性限定拳擊館　OL單親媽全身是傷　卻視這裏為最後樂土

女子拳擊，正在大城市發酵。消費調查顯示，2020年，拳擊手套的女性購買量翻了1倍。今年8月，在東京奧運會上，隨著兩位拳擊女將谷紅和李倩紛紛摘銀後，更多女性選擇走進拳擊館。



撰文：陳薇沁 責編：陳子文、倪楚嬌（一条）

一条編輯探訪了上海第一家女子拳擊館，深入參與了幾場團課，遇到了十多位性格爽朗的小姐姐。她們中，有高收入、高壓力的企業白領，有獨自帶娃的職場母親，有放下身材焦慮的95後……

她們都擁有緊致的肌肉線條，不消瘦卻沒有贅肉，定義了全新的「性感」——又健美、又活潑。從被嘲笑「這項運動太暴力，不適合女性」，到被誇獎「姐姐也太瀟灑了」，她們經歷了大約5-7年的時間，以下是她們的故事。

女性互助對抗孤獨 上海第一家女子拳擊館的故事（點圖放大閱讀）：

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PRINCESS BOXING，是一家單純為女性開放的拳擊館，至今開業已經11年。一進門，十幾對粉色拳擊手套鋪滿一面牆，旁邊是個夾娃娃機，架子上掛著幾塊拳擊獎牌。獎牌主人是館長毛毛，她梳著大光明發型、畫著歐美式的上挑眼線，語氣爽朗直接，是每個人見到她就能立刻聊上兩句的類型。

此刻，她正在用工作電腦看奧運會，小小的一方屏幕上，播出著中國女子拳擊51公斤級選手常園的1/8決賽，她立刻招呼我坐下，邀請我一起看這場很少人關注的比賽。她說：「很少能在電視上看女子拳擊，因為CCTV5只會直播熱門比賽，比如排球和乒乓球，如果要看女子拳擊，而且還不是決賽，那隻能網上看了。」很多人不知道，拳擊是奧運會最後一項實現男女平等的運動，直到2012年倫敦奧運會才正式有了這個項目，比男子拳擊慢了100多年。

緊握拳頭，強力攻擊對方腰際以上的部位，包括頭部、腹部，這是拳擊的規則。大眾因此認為「它是暴力的、不適合女性的」， 這一誤解持續了百年，中國女子拳擊的系統性訓練大約從1998年才開始。其實拳擊並不暴力。它有標準化的防禦策略，長期練習能增強女性核心力量，還會培養反應力、耐力、勇氣。

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但直到近5年，等到維密超模、女星劉濤等人，開始在網上發專業練拳擊的視頻，才有越來越多的女性發掘了拳擊的魅力。練習的過程中，很多人拋棄了「白瘦幼」審美，以「健實性感的軀體、肌肉感的身材」為目標。

和毛毛聊天的過程中，準備上中階課程的姐姐們陸續進入，素顏，小麥色，身穿緊身上衣，寬鬆的短褲，身材結實，胳膊上微綳的肱三頭肌清晰可見。這是一群已經練習拳擊超過5年的白領女性，分別來自金融、法律、建築、新媒體等行業，有人是初入職場，有人已經做到了高級經理，但在拳擊館裏，每個人都有指代的一個花名：毛毛、肉肉、大徐、小美、巧克力、蝴蝶結、王二寶……有女人的地方就有故事，此刻她們都笑著在爭辯誰的故事更傳奇：「毛毛說有人要來採訪，怎麼就沒人記得畫個妝再來呢？」

毛毛：20歲開上海第一家女子拳擊館，男性免入

陝西出生、上海長大的毛毛，曾是一名拳擊運動員，女子拳擊世界冠軍張喜燕是她的師姐。小時候身體虛弱，她被爸爸送去了體校，對小朋友來說就像是夏令營，練習了3個月拳擊，她覺得體力變好了，人也變得開朗了。可惜隊裏幾乎全是男生，只有一個女生跟她一起練，很快這個女孩也走了。繞好綳帶、戴上頭盔和拳套，她在一個純男子的環境裏體會挨揍，默默消化反復挨揍所帶來的提升。

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她幸運地打入了全國比賽，拿到了全國亞軍，然後又去了韓國、日本打職業；同時也是不夠幸運的，當所有人都認為女子拳擊能夠進入國際大賽時，北京奧運會並沒有納入女子拳擊項目，考慮再三，她在2008年退役了。運動員的生涯結束了，運動並沒有。

2010年，20歲出頭的她產生了衝動，在上海的市中心開了一間專屬女孩子的拳擊館，不再跟男生擠在同一個空間去運動。當時完全是男性的市場，90%的拳擊愛好者是男性。剛開業，即使招牌上用粉色醒目地寫著「女子拳館」，還是有不少男士上門。毛毛會給他們推薦別的拳擊館，理由是「這是一個只屬於女性的運動空間」。一些國內外知名的記者、攝影師會慕名來採訪，並且會反反覆覆問她，為什麼要開一間女子拳擊館？這段經歷讓她哭笑不得，以至於後來她的說辭越來越流利。

幸運的是，有很多女孩子通過報道在網際網路上搜到了她。有到處體驗新奇運動、只為釋放工作壓力的職場新人；有和毛毛志同道合尋求「無汗臭」運動環境的潔癖姐姐；也有被電影情節吸引的文藝咖……她們形容毛毛教課很注意細節，「怎樣才是有效打擊，怎樣才不會受傷，不會像有些直男教練一樣，一上來就讓你捶一萬下沙包」。

如今的毛毛還是個單身姑娘。雖然有拳擊館老闆和前運動員身份，但性格卻是「卡哇伊」的，拍照時喜歡在旁邊加上可愛的濾鏡，平時穿的衣服不是明黃色的、就是粉紫色的、或者是有飛天小女警印花的。她對婚戀的態度較佛，曾經的對象就不太能接受她的運動習慣。早上5點起床跑步遛狗，7點跟小區裏的大爺打籃球，9點去游泳，10點回拳館上課。前任覺得她太野了，希望她能睡到8點或者10點。「目前是單身狀態，擇偶標準是希望他是一個包容性強的人，不需要7點陪我出去打籃球，但能接受我這種運動，不會覺得我奇怪，如果他能接受我6小時運動，我也能接受他6小時遊戲」。

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巧克力：工作沒有給我的成就感，在拳擊裏找到了

見到巧克力，是在周六下午的一場團課上。在兩兩組合攻守的過程中，她的擊拳聲尤為突出，目光直直地看著比她高出半個頭的對手。她梳著複雜的麻花捲，臉上還帶著淡淡的妝容，穿著一身純黑色的運動上衣配短褲，身材非常勻稱，整個人顯得很精緻，仿佛換上一套職業裝，就可以立刻走進辦公室。

她在一家外資銀行工作已經8年，今年剛滿30歲，單身。雖然收入很高，但工作不分淡旺季，常駐外地，忙的時候何止996，經常一個項目砸下來，還沒理清頭緒第二個又來了，提交的文件還要面臨層層審查。日復一日，她逐漸意識不到自己的重要性。 談到最後，她刻意放輕了聲音，仿佛一點點對老闆的抱怨都是不專業的。「當我終於被派回上海後，就跟同事說，必須要找一個在生活中產生『 成就感 』的項目，兩個人就瘋狂嘗試瑜伽、羽毛球、籃球……我特別喜歡拳擊，有一次對方的拳頭打到我臉上，也就那樣，挨打不過如此。」

和工作時的小心謹慎不同，巧克力在拳擊館是異常興奮的，尤其是上了拳擊台後，她會一邊用拳套保護自己的面部，一邊觀察對手的舉動，一拳過來，她迅速上去一套組合拳——前手刺拳擊頭+後手直拳擊頭+前手上勾下頜……生活工作裏吃的癟，她在拳擊台上打回去。「有一次我還被打出過鼻血，我就是人菜癮大？」剛結束了新一輪的對抗，她整個人的身體掛在拳擊台的護欄上，面色漲紅，急切地吸入大量的氧氣給身體補給。「拳台上分泌的多巴胺壓都壓不住，誰挑釁我，我上去就是一套組合拳，每次的目標都是KO（KO在拳擊中指直接把對手擊倒）」。

肉肉：不去健身房，更沒有身材焦慮

26歲的肉肉從高二開始就在這裏練習拳擊，維持著每周2次的訓練頻率。她長相甜美，身高156cm，頭發扎成不規則的雙馬尾，整個人很可愛，她打拳擊的契機也很有95後的特色，「高中看了《鐵甲鋼拳》（Real Steel），就是操縱機器人打拳的那個電影」。

肉肉的工作是平面設計師，工作室給予了她信任工作制，不打卡。在找靈感的過程中，她嘗試了攀岩，用手去模擬一個路線，迂迴向上，絕不可能一步登頂；夏天，她喜歡去海南或者深圳沖浪。但她還是最喜歡拳擊，因為它需要更集中的注意力和隨機應變的策略，是一種「有競技感的運動形式」。拳擊比賽的雙方只講體重、不講身高，肉肉常常要面對比自己高半個頭的對手。因此開發出一套持久戰，力量無法一拳KO對手，她會偏好纏鬥，一局、兩局、三局，持續地防禦下去，讓對方失去判斷力，體力耗盡，再反擊，這一招讓她擁有了不小的勝利率。

從日本留學回來後，肉肉就再也沒去過健身房。在拳擊這個圈子裏呆久了，沒有人對身材追求太深。教室裏的電子秤，好幾天都沒見到任何人往上站。「你長時間堅持這項運動，慢慢就不在意體重這些，更在意的是運動給精神上帶來的一些東西。」

（一条授權使用）

王二寳：作為一個單親媽媽，打拳就是我的心靈寄托

40歲出頭的上海媽媽王二寶，身材高大，練習時間不算最長，但很照顧隊員，經常會掛上練習用的肉盾，陪別人練，她和教練毛毛兩個人走在街上，別人會以為她才是教練。她是一位單親媽媽，本職是職業介紹師。除了她，拳館很難再找出第二個職場媽媽。小一半的會員會因為結婚而放棄拳擊，而「母親」的身份幾乎抹殺了所有人來拳館的衝動。

要保留每周2次、每次2小時的拳擊課，她首先要做到的就是——不能太「虎媽」。她沒有給兒子報任何補習班。兒子想做什麼事情，跟她商量一下就行。她覺得放養式教育比較對00後的胃口，「他覺得對就做，不後悔就行」。有一次，一個華裔女孩在拳擊館練習，下課突然跑過來問她：「聽說你有個十幾歲的兒子？他是隻貓還是狗呀？」她笑著解釋說：「我真的有個兒子，上初中了」，對方表示不可思議，她們倆明明看著一般大呀。

她在拳館打拳已經1300多天了，在這個過程中她經歷了「當全職媽媽」、「尋找工作」、「面臨離婚」、「獨自撫養兒子」。婚前，她曾是個運動達人，愛跑馬拉松；婚後，她在家當了5年的全職媽媽，暫停了一切運動，心理逐漸覺得「回不到自己最初的狀態」，各種複雜的原因導致她走上了離婚的道路，經歷過突然消瘦，思考過未來的經濟來源。「拳擊館就像我心靈寄托的加油站，從家裏騎車過來要20分鐘，每次騎過來的路上，哪怕再累，都是很興奮的狀態，腦子裏不會想別的雜事，就是一會兒該怎麼出拳、怎麼回擊。」

她沒有說前夫任何一句壞話，甚至略帶一點驕傲地說起，兒子的老師完全沒有留意到他來自離異家庭，「心思和他媽媽一樣，比較放得開」。

純女子拳擊館：女性互助，對抗孤獨

在拍攝拳擊的過程中，為了拍到好看的下顎線，我們希望姐姐們把拳擊手套往下移一些，但卻被拒絕了。她們說將臉藏在拳擊手套下，是專業的表現。即便防禦技巧已經深入骨髓，但臉上、身上掛彩、瘀青依舊家常便飯。每個人都被打中過鼻梁，鼻血橫流或是雙耳發懵是常事。即便如此，大家還是覺得這裏是最後一個伊甸園。

因為來自天南地北的領域，15到40多歲不等的年紀，人與人之間有段天然的距離，這裏成了一個絕佳的感情傾訴場所，有人失戀了，有人遇上渣男了，有人的戀愛對象不被父母認同，都可以大家放開討論。

大大咧咧的毛毛是眾人的八卦輸出站，她自己歸因於記憶力不好，不會把她們的「情場失意」傳播出去。 作為拳館裏的知心姐姐，王二寶在面臨離婚時也幾經崩潰，拳館的小夥伴悄悄為她準備了一個「恢復單身」的治癒系午餐，後來，她看到誰「因為感情比較喪」或者因為「工作比較怕」，就會主動上去分享自己的經驗。

30歲的巧克力還沒有男朋友，同一節課的姐姐蝴蝶結會開玩笑地說：「介紹不了，都配不上你。」然後嚴肅勸她不能病急亂投醫，遇到合適的人，才能過上理想的生活。蝴蝶結自己就是個態度火辣的人：「我剛結婚的時候就跟先生講，我結婚前什麼樣子，結婚後就什麼樣子，每周照常去拳館，消失6個小時，如果你不接受，那我們就結束好了。」一個班上的人，價值觀相互影響，久而久之，就像巧克力所說：「打拳的女孩會比較想得開，不會拘泥在婚戀上。」大多相信順其自然，沒有說什麼年齡就一定要幹什麼事，30歲不結婚不生孩子，大有人在。

課畢，她們快速鬆掉綳帶、摘下拳套，她們頭發凌亂、滿臉通紅、手臂上還有跳雙搖繩留下的紅印，但鏡子裏的她們卻是那麼美、那麼生機勃勃。「充電結束後」，每個人又迅速回到了自己的生活裏去。

女性練拳必看

1. 拳擊是力量與技巧完美融合的產物。

2. 入門裝備需質量較好的拳擊手套、綁手帶、護具等，運動服、拳擊鞋做到輕便舒適即可。

3. 拳擊訓練並不是一上來就進行對抗訓練。通常剛開始的15分鐘，會先進行熱身、拉伸、體能等輔助性訓練。

4. 平時要多做有氧訓練，例如跑步、游泳等。並且配合訓練增加肌肉力量，空擊訓練可以改善拳擊基礎姿勢和動作標準性，練習熟練後再去打靶及沙袋，不然容易因為動作不規範造成拉傷肌肉。

5. 拳擊屬於高強度訓練，女生來例假期間，最好不要打拳擊，尤其是頭3天。具體根據自身運動情況來定奪。懷孕及有傷病情況也盡量不要進行訓練。

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