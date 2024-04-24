6300萬粉絲遊戲直播主｢一條小團團｣傳被捕　疑與陳少杰涉賭案有關

鬥魚創始人兼CEO陳少杰被捕之後，一批鬥魚頭部主播暫停了直播，而後僅有幾位主播在停播數十天後宣布復播。



今年3月，已停播一個多月的鬥魚知名網紅「一條小團團」確認被捕。一票粉絲獲知後哀嚎：「不要啊，我超喜歡她。」

粉絲逾6300萬 鬥魚禮物單月收入曾達539萬元（人民幣，下同） 點圖放大瀏覽「一條小團團」照片：

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據《科創板日報》報道，知情人士透露，鬥魚創始人兼CEO陳少杰已於今年春節後取保候審，但後續或仍將面臨實刑判決。有法律人士根據其案件情節推算，陳少杰的具體量刑可能在5年至7年之間。

因涉嫌開設賭場罪，2023年11月，陳少杰被成都都江堰市公安局逮捕。事發之後，鬥魚成立了臨時管理委員會，並在當時的三季財報後電話會上對外表示：「目前鬥魚公司運營正常，調查沒有對公司運營產生重大影響。」

此後，關於陳少杰的資訊，鬥魚方面再無披露。但公司掌舵人涉案被捕，還是給鬥魚帶來了不小的影響，以頭部主播的動盪和流失尤為顯著。在陳少杰被捕之後，一批鬥魚頭部主播暫停了直播，而後僅有幾位主播在停播數十天後宣布復播。彼時，業界一度傳聞稱與陳少杰有關，原因多為參與賭博和洗錢。

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今年3月，已停播一個多月的鬥魚知名網紅「一條小團團」確認被捕。有知情人士透露，「一條小團團」也是因涉嫌大額賭博，且與陳少杰案有關。

人氣直播主「一條小團團」，以直播玩《絕地求生》、《英雄聯盟》而出名，雖然她長期戴著口罩，但水汪汪大眼睛，加上雪白肌膚，甜美聲線，出道後就迅速俘虜了一班宅男粉絲。連內地富二代，萬達集團老闆王健林兒子王思聰，也是小團團的粉絲，而他出手打賞也非常人能及，曾一晚花了10萬元購買虛擬禮物送給小團團，豪氣舉動，成為網民羨慕對象。

「一條小團團」商業價值非常高，鬥魚粉絲達2600萬，抖音粉絲達3700萬。在2019年五月的鬥魚禮物流水收入排行榜中，「一條小團團」拿到了539萬元的禮物收入，這個收入僅次於當時的榜單「一哥」旭旭寶寶，超越了PDD。而其高德語音包用戶量超千萬，是最受歡迎的導航語音包之一。

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