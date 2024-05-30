華晨宇香港演唱會　氣氛太嗨震碎歌迷腎結石　網民：是華佗的｢華｣

內地男歌手華晨宇火星演唱會2024香港站於5月24日在中環海濱活動空間開鑼，一連3日於下午4時開唱，吸引大批內地歌迷來香港觀看。

近日，一名歌迷在網絡分享其看華晨宇香港演唱會的非凡經歷稱，在演唱會現場由於音樂震感及當天飲用大量特製飲料，又隨音樂節奏蹦蹦跳跳，竟意外排出黃色顆粒物的腎結石。該帖文在內地引發大量關注，有網民稱「華晨宇的華，是華佗的華」。



發貼文的歌迷稱，其男友在體檢時被查出患有腎結石，沒想到在華晨宇演唱會時，突然稱自己「腎結石好像被震碎了，好通透！」回到酒店後亦真的「尿除了黃色顆粒物」，該歌迷稱「他（華晨宇）華佗在世啊？」

貼文引起網民質疑其在炒作吸引關注，不過她再次發文回應稱，「以上情況都是真實發生的情況」。她解釋道，演唱會的音樂讓男友心情愉悅，加上充分的水分攝入和現場的活躍氛圍，幫助他排出了結石。

該歌迷的神奇經歷引發大量網民討論，「華晨宇演唱會震碎腎結石」一度登上微博熱搜。有學醫的網民稱，小結石確實有可能因為蹦跳及飲水較多排出，但結石較大還是需要去正規醫院治療。

網民討論▼



這個很大可能是因為當天蹦嗨了+喝水多，anyway看火星演唱會使人身心愉悅



華晨宇的華，是華佗的華



大家記得多喝水，有時間也可以來火星樂園蹦一蹦，有益身心哦



那我真的要懷疑是被演唱會的音響震碎了再跳出來的了



類似之前病危的聽到某歌手的歌，突然驚坐一樣的效果



內媒健康時報稱，小結石的確有可能通過運動及飲水排出。

有健康時報科普稱，歌迷分享的情況或真有可能，但只針對少數人。結石能不能被跳下來，取決於腎結石的大小、輸尿管的狹窄程度、結石表面的光滑程度、結石位置等多種因素。

直徑小於0.6公分的結石，多數能自然排出，例如借助跳繩、跳躍，加上大量飲水，保證每日尿量2000毫升以上，有助結石排出。