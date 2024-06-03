美女Sales當眾脫衣沖涼促銷衛浴產品　穿比堅尼為路人塗泡泡沖水

銷售員為了拼業績奇招百出！



近日內地有網友分享，一對男女銷售員為了推銷浴室產品，竟然在人來人往的展場內，脫去外衣只穿著輕便泳裝洗澡，熱情展示自家商品，讓人看得嘖嘖稱奇。

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根據內地《網易》報導，重慶有網友日前分享一幕奇景，一對在展場內的男女銷售員為了讓消費者能夠了解自家產品的優點，竟在現場當眾洗起了澡！

網傳畫面顯示，男銷售員只穿一條黑色短褲，女銷售員則穿著比堅尼兩件式泳衣，2人站在一個大浴缸內全身抹滿了泡沫，賣力地展示衛浴產品，包括自動打泡沫等一系列功能。

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不只如此，除了熱情推銷，2人還不忘增加與消費者的「互動體驗」環節。這對男女銷售員也邀請路過的人，伸出手體驗泡沫噴在身上的舒適感，更幫忙塗抹泡泡、沖水。

然而，這個行為讓部分網友感到相當傻眼，不明白為何會在大庭廣眾之下洗澡。但也有人持不同看法認為，這種做法確實能夠吸引到別人的關注，實際上2人也沒有過度展示或誇大的行為，並無不妥。

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據了解，這類銷售手段已不是第一次出現。

今年1月，江蘇也有一名女業務為了推銷浴缸，在眾目睽睽下於商場的浴缸內演示洗澡。

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