內地法律高材生另類創業　靠執垃圾開二手店月入5萬實現財務自由

台灣有「政大博士生」改行賣雞排，大陸也有這麼一名奇男子，明明是法律系高材生，畢業後卻跑去撿垃圾，8年「撿」出一片天，開了4家舊貨店，月入5萬人民幣實現財務自由！



武楷斯法律高材生畢業後跑去撿垃圾。（南風窗）

據《南風窗》等內媒報導，武楷斯1995年出生在山西，因為父母工作調動，一家人頻繁搬家，每換一處便從當地舊貨市場「淘」家用物品，讓武楷斯從小對二手物品有特殊感情，還養成珍惜物品的習慣。

2012年，武楷斯以優異的成績考入華南理工大學法學系，大三那年前往美國「窮遊」2個月，美國發達的二手產業，對他造成一定衝擊力。回內地後，他頻繁光顧二手市場，逐漸養成撿垃圾的習慣。在他看來，「被丟棄的物品實則蘊含無限價值」。

武楷斯曾在路邊的垃圾桶，撿到11杯全新未開封的奶茶，訂單資訊顯示，製作完成於下午2點30分，當下反應「太爽了，夠喝2天」，他也撿到過「糟糕的垃圾」，一個月餅盒，打開一看，是存放了很久的「屎」。

他曾在路邊垃圾桶撿到11杯全新未開封的奶茶。（南風窗）

武楷斯常常穿著便裝，推著小推車，走街串巷，毫無目的地搜尋著他眼中的「寶藏」，找到後分類整理並加以修復。起初，室友們對他的行為不解且不滿，但隨著舊物越積越多，他不得不租房存放。每月1000元人民幣的租金，對他而言是值得的投資。

武楷斯開設的「永續舊物」店：

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2016年畢業後，武楷斯在廣州小洲村開設了「永續舊物」店。起初生意冷清，但他並未氣餒，耐心為顧客講述舊物故事，用真誠和熱情打動他們。口碑逐漸積累，小店生意也日益紅火。

如今，武楷斯已擁有4家舊物店和300平方米的舊貨倉庫，月收入從勉強糊口增至4、5萬元人民幣，回收舊物是以「噸」為計量單位。開店八年，他的店每一天都是不一樣的，舊物數量龐雜，品類繁多，他沒有具體統計過回收到的舊物數量，「但幾十萬件是有的」。

武楷斯相信「萬物皆有價值」，從2022年起，他還創建一些公益平台，運營城市stooping（撿垃圾）帳號，擁有了30多個社群，推廣「撿垃圾」的文化，提倡環保的生活理念。

頂著法學高材生光環，不走尋常路，武楷斯另類創業實現財務自由，得以按照自己的方式生活和工作，一如他曾在朋友圈分享過的留言，

收全國的破爛兒，無比自由的感覺。

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