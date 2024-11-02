不滿職業伴娘又食又拎拒找數！新娘失聯3日惹網友嘲笑難怪沒人緣
撰文：中天新聞網
出版：更新：
中國大陸浙江的葉小姐與朋友一起兼職當伴娘，與新娘約好先付定金，婚禮結束後再付尾款，誰知新娘過後竟指2名伴娘「連吃帶拿」拒絕付尾款。這一新聞引來不少大陸網友吐槽，認為新娘的做法有問題。
據陸媒《極目新聞》10月31日報導，近日，浙江省寧波的葉小姐和朋友一起兼職當伴娘，與新娘協商好2人當伴娘一天的費用是800元人民幣，新娘預付了200元人民幣定金，稱婚宴結束後再付尾款。
同場加映：男子迎親開門即崩潰！新娘伴娘全是「前女友」 腳軟致歉：我錯了（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+2
令葉小姐驚訝的是，新娘在婚宴結束後以沒帶手機為由未付尾款，且接下來的3天不回覆她訊息。10月24日，該新娘向葉小姐表示不會付她們尾款。
據報導，葉小姐提供的聊天記錄顯示，新娘認為當天她已負責2位伴娘的三餐，一桌酒席就要七八千人民幣，伴娘服和紅包禮品也都讓她們拿走，其中一位伴娘在婚禮的互動活動上拿了價值300元人民幣的玩偶，因此不願再付尾款。
同場加映：「拾荒窮舅父」外甥結婚封3萬人情 竟因職業被嫌棄遭極屈辱對待（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+13
對此，葉小姐表示，如果早知新娘會將她們的三餐、禮品等都用來抵扣尾款，她就不會接受這些東西。葉小姐辯稱，參與婚禮的互動遊戲是考慮到婚禮氣氛，拿到2個紅包一共才10元人民幣，朋友的玩偶是問伴郎要的。經協商，新娘最終同意只要伴娘將收到的禮物寄回就願意付尾款。
這一新聞引來不少大陸網友吐槽：
「沒人給她當伴娘是有原因，不然也不可能租賃。」
「新郎到底看上了新娘什麼？」
「結婚是人生大事，婚禮圓滿舉行最重要，一些小錢就不要計較太多了。」
老師婚禮在幼兒園舉辦 伴娘伴郎都是學生 超暖原因曝光很有意義最狠伴郎團？新郎迎親被伴娘阻擋 兄弟丟2顆煙霧彈成功燻出新娘職業伴娘越做越有事？一種性格超吃香 收到來賓大利市會這樣處理內地21歲女做50次「出租伴娘」 不能太高太靚太醜太矮還要夾八字河北現最正伴娘團 新郎被8位養眼烏克蘭模特兒圍住 一臉失魂陽光美少女突患怪病「手抬不起來」竟是漸凍症 拍紀錄片激勵他人深圳歡樂谷變「鴨店」？請小鮮肉與女遊客親密互動 扮男友伴遊
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】