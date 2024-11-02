不滿職業伴娘又食又拎拒找數！新娘失聯3日惹網友嘲笑難怪沒人緣

中國大陸浙江的葉小姐與朋友一起兼職當伴娘，與新娘約好先付定金，婚禮結束後再付尾款，誰知新娘過後竟指2名伴娘「連吃帶拿」拒絕付尾款。這一新聞引來不少大陸網友吐槽，認為新娘的做法有問題。



據陸媒《極目新聞》10月31日報導，近日，浙江省寧波的葉小姐和朋友一起兼職當伴娘，與新娘協商好2人當伴娘一天的費用是800元人民幣，新娘預付了200元人民幣定金，稱婚宴結束後再付尾款。

10月24日，該新娘向葉小姐表示不會支付尾款。（極目新聞截圖）

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令葉小姐驚訝的是，新娘在婚宴結束後以沒帶手機為由未付尾款，且接下來的3天不回覆她訊息。10月24日，該新娘向葉小姐表示不會付她們尾款。

據報導，葉小姐提供的聊天記錄顯示，新娘認為當天她已負責2位伴娘的三餐，一桌酒席就要七八千人民幣，伴娘服和紅包禮品也都讓她們拿走，其中一位伴娘在婚禮的互動活動上拿了價值300元人民幣的玩偶，因此不願再付尾款。

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對此，葉小姐表示，如果早知新娘會將她們的三餐、禮品等都用來抵扣尾款，她就不會接受這些東西。葉小姐辯稱，參與婚禮的互動遊戲是考慮到婚禮氣氛，拿到2個紅包一共才10元人民幣，朋友的玩偶是問伴郎要的。經協商，新娘最終同意只要伴娘將收到的禮物寄回就願意付尾款。

葉小姐稱，2個紅包一共才10元人民幣，朋友的玩偶是問伴郎要的。（極目新聞截圖）

這一新聞引來不少大陸網友吐槽：

「沒人給她當伴娘是有原因，不然也不可能租賃。」

「新郎到底看上了新娘什麼？」

「結婚是人生大事，婚禮圓滿舉行最重要，一些小錢就不要計較太多了。」



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