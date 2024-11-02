不復仇不留髮！湖南姊為亡弟追兇26年　剃光頭捧父遺像出庭討公道

中國大陸廣東省湛江32年前發生一宗命案，一名9歲男孩慘遭殺害，他的姊姊李海玉為此追兇26年，終讓嫌犯歸案。1日，當地法院開庭審理此案，李海玉在開庭前剃去頭髮，立志不復仇不留髮，誓與嫌犯不罷休。



綜合多家陸媒報導，李海玉的父母是湖南省邵陽人，1992年底，他們在廣東省湛江承包甘蔗田時收留老鄉易某青（後改名易某華）做工。因薪資糾紛，易男心生不滿，將李海玉9歲的弟弟李煥平從邁車坎村小學騙走。

湖南女子李海玉為弟弟追兇26年，在1日開庭前將頭髮剃光明志。（微博圖片）

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3個月後，當地警方在該小學不到一公里處的甘蔗田發現了一具高度腐爛的屍體，所穿衣服和隨身物品與李煥平生前一致，而易男卻不見蹤影。

由於當年沒有條件做DNA鑑定，李父只能和朋友將兒子屍體帶回，按風俗埋在村附近的馬路旁，並向女兒李海玉和妻子隱瞞了兒子遇害的事實，導致李海玉一度以為弟弟是被易男拐走。

李海玉在當年弟弟遇害地呼喊弟弟的名字。（微博圖片）

1997年，20歲的李海玉赴雲南、四川、貴州等多地追查易男下落，期間二度遭拐賣，所幸成功逃脫。2014年，李父臨終前囑咐女兒一定要找到易男。

2020年5月，李海玉歷經艱難後協助警方將其抓獲，此時她才驚悉弟弟早已遇害。此後，因證據不足，易男在被關押半年後獲釋，李海玉對此無法接受，開始在網路發聲要求討回公道。

涉嫌殺害李海玉弟弟的易男。（微博圖片）

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2022年11月，當地檢察院撤銷先前的《不起訴決定書》，易男再次被捕，並於2024年9月被提起公訴。

李海玉剃髮前照片。（微博圖片）

今年11月1日，47歲的李海玉在廣東湛江市中級人民法院迎來一審開庭。據報導，李海玉在出庭前表示自己有很多白髮，且想到還有很多家屬還未為自己的孩子討回公道，因此將頭髮剃光以明志，捧父親遺像出庭，表示相信法律會還她公道。

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