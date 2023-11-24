拐子疑雲｜內地老翁幼兒園「接錯孫女」回家　爸爸看監視器才發現

真的是親祖父嗎？



湖北仙桃一名70歲老翁去幼兒園接孫女放學，卻錯把別人家的孩子接回，甚至到家10分鐘沒發現，笑翻一票網友。

女童大哭老翁仍沒發現不是孫女 點圖放大看看監視器影片截圖：

+ 16

網傳監視器影片中，老爺爺停好三輪車後，一把將身穿粉色衣服的女童抱了下來。

不料孩子環顧四周便開始嚎啕大哭，老爺爺見狀竟也未發現異樣，繼續自顧自地幫「孫女」脫下書包，轉身拎著走回家，有趣的是女童也邊哭邊跟著大人走。

據《中國網看點》報導，老翁兒子表示爸爸剛睡醒就跑去接孩子，要不是老師打來電話說自己女兒還在幼兒園，這才打開手機APP調閱家中監視器，發現爸爸竟然接錯了「孫女」，回到家10多分鐘都沒發現。

【延伸閱讀】成都童牽羊搭電梯「被繩子攔腰吊起」影片瘋傳 祖父千鈞一髮救回（點圖放大瀏覽）：

+ 15

之後就讓爸爸趕緊把人家孩子送回去，自己也沒想到會發生這樣的事情，當時是有點生氣的，再也不讓爸爸去接孩子了。

相關新聞曝光後，隨即登上網路熱搜，網友紛紛留言「這真是親爺嗎？自家孫女長啥樣都分不清」、「這老頭起猛了，孩子在哭都沒發現」、「孩子也懵，到地才哭，一直也沒哭」、「老迷糊接到小迷糊」。

不過也有不少人直言幼兒園也有責任「怎能任人接錯娃」。

延伸閱讀：

花35元買彩券中4400萬「全匯老婆帳戶」 網羨慕：讓我也中一個看看

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】