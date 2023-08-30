內地超市「麵粉特價」吸引大叔大媽瘋搶如打仗　人踩人有人受傷

安徽淮南一間超市，為了慶祝開業一周年，推出了「麵粉特價」活動，吸引許多大叔、大媽瘋搶，還有人搶到臉上全是麵粉，畫面相當逗趣。



當時超市正在舉辦周年慶活動，散裝麵粉有特價促銷，吸引許多大叔大媽搶購，大家全部擠在一起，還有人直接爬到麵粉袋上方，深怕自己搶輸人。

搶到麵粉滿天飛 有人趴在貨品上（點圖放大瀏覽）：

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因為人群推擠的關係，麵粉在空中四處飛揚，不只讓衣服、地上都是麵粉，甚至臉上也直接獲贈免費的「定妝蜜粉」，不過這些都不能阻止他們對麵粉的執著及熱情，仍然爭先恐後的往前衝。

對於此「麵粉亂象」，超市負責人回應，這些麵粉在早上8點的時候，進行了打包銷售，原本的外包裝是完好的，但是被大家擠來擠去，袋子破裂造成麵粉灑了一地，連空氣中全部都是。

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負責人補充，出於安全和衛生考量，顧慮到麵粉已被污染，店長下令暫停散裝麵粉促銷活動，待重新打包後，於下午再行銷售，除了浪費了一點麵粉外，現場還有發生踩踏受傷意外。

影片在網絡上曝光後，吸引不少人注意，許多網友就調侃道「超市裏是方世玉，公交車上林黛玉」、「促銷活動治好了大家的筋骨痠痛問題」、「各位大爺大媽好體力啊」、「彷彿看到我老了的樣子」。

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