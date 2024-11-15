玻璃心之王？內地男被老闆罵　竟「氣足32年」長期失眠兼患柏金遜

撰文：中天新聞網
出版：更新：

「每次睡覺前都越想越氣，本身不怨我，結果老闆連我也處理了！」

河南省鄭州市一名7旬老翁，年輕時工作被老闆責備，沒想到這股氣他一憋32年，夜夜失眠，還出現柏金遜症狀。

醫生勸他放下，老翁終於想通積極治療。

河南一名老翁年輕時被老闆責備，沒想到這股氣他一憋32年，夜夜失眠，還出現柏金遜症狀。（微博＠大參考）

網民直呼「太玻璃心」　點圖放大瀏覽：

+8

陸媒《大參考》報道，這名王姓老翁表示，年輕時工作被老闆責備，讓他一直耿耿於懷：

生氣，生氣工作上的事。本身不怨我，單位領導後來連我也處理了，就因為這生氣，這是心病，失眠30多年了，記憶力大減退，靠安定維持睡眠。

他沮喪地說，這32年幾乎無法入睡，只能依靠藥物入眠，其間曾去多家醫院看病，但失眠的問題都沒有解決，甚至出現柏金遜症的症狀，讓他越來越鬱悶。

良心公司廣州市中心改造近700單位　市價一折租給員工　美照曝光安徽肉店員工「用嘴剔骨」影片曝光惹議　店主回應：幾十年老手藝防止員工偷懶！公司廁所門「開大洞」大便全被看　玩手機還要罰款

河南中醫院骨科主任醫生牛朝陽指出，王大爺因為失眠導致柏金遜症，身心狀況越來越糟，建議他放平心態，尤其是入睡前盡量避免情緒激動。

王大爺終於決定放過自己，放鬆心情，並積極配合治療，希望能早日睡一個好覺。

【延伸閱讀】山東老闆沒開除「蛇王女員工」　反1個月匯5萬給她　背後原因感人

【延伸閱讀】山東老闆沒開除「蛇王女員工」　反1個月匯5萬給她　背後原因感人

點圖放大瀏覽：

+15

有網友認為王大爺太玻璃心：

「老闆一點損失沒有，你失眠32年，何必呢」
「老闆不僅會遷怒，還會卸責，還會搶功勞，你要是都放心上，要不然辭職，要不然把自己憋死。」

還有人建議王大爺：

這一把年紀，逮著老闆罵一頓好了，反正都退休了。

【延伸閱讀】面試題目｜求職被問「什麼東西只有左手能拿」　他這樣答秒被Out

【延伸閱讀】面試題目｜求職被問「什麼東西只有左手能拿」　他這樣答秒被Out（01製圖）

如果是你又會怎樣回答？看看獲錄取者的答案（點圖放大閱讀）：

+7
廣州公司疑在廁格上裝監視器惹議　群組公開偷懶玩手機員工如廁照寧波女老闆「出糧給員工老婆」　原因曝光感動無數人：真正的善良河南企業豪派7千萬年終獎金　錢山如人高　員工雙手環抱也拿不完33人「分食3月餅」　浙江員工拍片公審老闆　隔天真相曝光極尷尬

延伸閱讀：

鎮靜安眠藥不是失眠萬靈丹！食藥署建議「五不四要」原則　避免危害發生

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

心理健康
職場熱話
職場
熱話
健康生活
都市健康
中天新聞網