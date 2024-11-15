玻璃心之王？內地男被老闆罵 竟「氣足32年」長期失眠兼患柏金遜
撰文：中天新聞網
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「每次睡覺前都越想越氣，本身不怨我，結果老闆連我也處理了！」
河南省鄭州市一名7旬老翁，年輕時工作被老闆責備，沒想到這股氣他一憋32年，夜夜失眠，還出現柏金遜症狀。
醫生勸他放下，老翁終於想通積極治療。
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陸媒《大參考》報道，這名王姓老翁表示，年輕時工作被老闆責備，讓他一直耿耿於懷：
生氣，生氣工作上的事。本身不怨我，單位領導後來連我也處理了，就因為這生氣，這是心病，失眠30多年了，記憶力大減退，靠安定維持睡眠。
他沮喪地說，這32年幾乎無法入睡，只能依靠藥物入眠，其間曾去多家醫院看病，但失眠的問題都沒有解決，甚至出現柏金遜症的症狀，讓他越來越鬱悶。
河南中醫院骨科主任醫生牛朝陽指出，王大爺因為失眠導致柏金遜症，身心狀況越來越糟，建議他放平心態，尤其是入睡前盡量避免情緒激動。
王大爺終於決定放過自己，放鬆心情，並積極配合治療，希望能早日睡一個好覺。
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有網友認為王大爺太玻璃心：
「老闆一點損失沒有，你失眠32年，何必呢」
「老闆不僅會遷怒，還會卸責，還會搶功勞，你要是都放心上，要不然辭職，要不然把自己憋死。」
還有人建議王大爺：
這一把年紀，逮著老闆罵一頓好了，反正都退休了。
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