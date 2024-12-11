江西漢聚餐骾骨狂食菜飲水　胸痛求醫驚揭魚骨直插心臟

江西46歲的胡先生與朋友聚餐時誤吞魚骨，嘗試猛吞蔬菜、狂喝水均無效，翌日因胸痛入院後，才驚揭食道已被刺穿，魚骨插在心臟上。



杭州市第一人民醫院介紹，胡先生某天下班後與朋友聚餐，其中有道紅燒魚是他的最愛。在用餐期間，他突然感到一塊尖刺卡在喉嚨，他嘗試猛吞蔬菜、狂喝水，但刺痛感並無緩解。

當晚，胡先生感到胸部疼痛，且痛感愈發嚴重，拖了一天後終於難以忍受，到醫院求診。經檢查，一塊巨大的魚骨卡在胡先生的食道，且已發生食道穿孔、心包積血等，醫生立即安排他轉院治療。

醫生慢慢取出插在胡先生心臟上的魚骨。（微信公眾號＠杭州市第一人民醫院）

胡先生轉至杭州市第一人民醫院急診科，醫生檢查後，發現魚骨已經穿透食道，產生膿腫，其中一邊的尖刺更刺在心臟上，產生心包積液。由於魚骨前段已刺在心臟，通過內鏡無法確定魚骨是否刺入心肌，若直接貿然拔除魚骨，很有可能直接導致心臟停跳。

為避免病情進一步發展，胡先生從EICU緊急被轉入心胸外科。在腹腔鏡下，明顯見到胡先生的食道已被刺穿，有一道8厘米左右的裂口，並產生大量膿腫，為防止手術造成二次傷害，醫生慢慢取出魚骨，幸魚骨只刺在心臟表層，還沒有深入心肌。

醫生又為胡先生仔細處理食管瘺，並插入引流管進行膿腫引流，1個半小時後完成手術。在留院一個月後，胡先生終於康復出院。

據介紹，胡先生誤吞的是一片巨大的扇形不規則魚骨片，約4厘米長，3厘米寬，其中一邊有尖刺。

胡先生誤吞的是一片巨大的扇形不規則魚骨片。（微信公眾號＠杭州市第一人民醫院）

在留院一個月後，胡先生終於康復出院。（微信公眾號＠杭州市第一人民醫院）

醫生介紹，胡先生吃飯時一邊喝酒，一邊講話，一個不留神才誤吞魚骨，但他第一反應是猛吞蔬菜，想將魚骨推下喉嚨，導致魚骨愈卡愈深，刺穿食道產生膿腫，之後又懶得去醫院，諱疾忌醫才讓病情發展到如此嚴重。

醫生提醒，魚骨有機會刺破食道，甚至刺破食道隔壁的主動脈。一旦進入動脈，魚骨會隨着血液四處遊動；一旦刺傷大動脈，引起動脈夾層會直接導致生命危險。若誤吞魚骨，不要嘗試吞飯團、喝水、喝醋等偏方，應該馬上停止吞咽，並盡量避免吞咽動作，盡快求醫。