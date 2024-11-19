印尼超市員工遭貨𨋢斬首 誤觸升降機按鈕「探頭慘死」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
印尼日前發生一單斷頭悲劇。
一名超市員工卸貨時，把頭伸出貨𨋢查看情況，卻慘遭移動中的貨𨋢「斬首」。
點圖放大瀏覽（慎入）：
+16
根據kumparan.com報道，印尼班達楠榜一處超市的員工阿比札爾（Albizar）16日下午站在超市3樓，使用貨𨋢進行卸貨作業時，將頭伸進升降機井查看1樓的情況，結果發生悲劇。
從《20detik》的監視器影片中可看到，阿比札爾當時獨自作業，當他探頭時，沒發現自己誤觸貨𨋢升降鈕，升降機已經在緩緩移動，阿比札爾的頭仍伸在升降機井中，隨即便遭到升降機卡住。
巴西大廈升降機「限載8人」 11人硬擠進去 瞬間墮至地庫3重傷【堅恐怖】只有B2嘅大廈 電梯竟自己落到B4 關門前突有隻手擋住俄羅斯「斬首電梯」恐怖影片瘋傳 男子反應夠快否則「斷頸」慎入・奪命扶手電梯｜阿公抱孫女一轉身從5樓墜下 恐怖影片曝光
阿比札爾的同事發現後立即按停升降鈕，試圖把他救出來並送往最近的醫院，然而由於頭頸受到致命傷害，阿比札爾仍傷重不治。
警方調查後，確認阿比札爾的死因是人為疏失，將遺體交還給家屬，他的家人已為他辦理後事。
【相關圖輯】機場升降機門「突然打開」 印尼女踏空墜𨋢槽慘死
點圖放大瀏覽：
+16
【相關圖輯】恐怖升降機｜印度男搭電梯旁人眼前「一腳踏黑洞」直墮1樓不幸亡
點圖放大瀏覽：
+11
蘇州男童被困升降機20分鐘 竟淡定蹲下做功課 影片爆紅網友大讚壽司郎之亂｜日本唔入餐廳一樣危險？瘋傳少年推手推車落扶手電梯電梯寫最多可容納7人！網友不解為何只入6人已超重 行內人揭真相俄羅斯男童險遭扶手電梯「監生夾死」 噴血現場恐怖影片曝光健力士世界紀錄最短扶手電梯在日本這裏 僅83.4cm高5級搭乘需8秒
延伸閱讀：
驚嚇變爆笑！男子雙腿變藍恐靜脈血栓急求診 醫生尋出真相超尷尬
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】