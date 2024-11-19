印尼超市員工遭貨𨋢斬首　誤觸升降機按鈕「探頭慘死」

印尼日前發生一單斷頭悲劇。



一名超市員工卸貨時，把頭伸出貨𨋢查看情況，卻慘遭移動中的貨𨋢「斬首」。

印尼一名超市員工卸貨時，把頭伸出升降機查看情況，慘遭移動中的升降機「斬首」。（20DETIK影片截圖）

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根據kumparan.com報道，印尼班達楠榜一處超市的員工阿比札爾（Albizar）16日下午站在超市3樓，使用貨𨋢進行卸貨作業時，將頭伸進升降機井查看1樓的情況，結果發生悲劇。

從《20detik》的監視器影片中可看到，阿比札爾當時獨自作業，當他探頭時，沒發現自己誤觸貨𨋢升降鈕，升降機已經在緩緩移動，阿比札爾的頭仍伸在升降機井中，隨即便遭到升降機卡住。

阿比札爾的同事發現後立即按停升降鈕，試圖把他救出來並送往最近的醫院，然而由於頭頸受到致命傷害，阿比札爾仍傷重不治。

警方調查後，確認阿比札爾的死因是人為疏失，將遺體交還給家屬，他的家人已為他辦理後事。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】