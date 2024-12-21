內地男把臉紋成「貓熊眼」求職處處碰壁　大感後悔終痛下決心洗光

中國遼寧省一名24歲男子，18歲起迷上紋身，他在頭部、臉部、脖子與四肢都有大量紋身，其中眼眶周圍被紋黑，活像「貓熊眼」，不過他發現紋身阻礙求職，處處碰壁，非常後悔，決定全部洗光。



《現代快報》報導，這名男子曉龍（化名）18日抵達江蘇省常州市，打算清洗臉上的紋身。

曉龍臉部有大量紋身。（新浪微博影片截圖）

他透露，18歲起因為一時興起，開始瘋狂紋身，甚至在整張臉都紋了圖案，他把眼眶、鼻子都紋黑，兩頰也有圖案，嘴部附近則紋上類似骷髏頭的嘴，非常顯眼。

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曉龍坦言，當時他紋身是因為情緒憂鬱，希望藉此「宣洩情緒」，豈料隨著日子過去，他發現紋身不但沒有幫助他走出憂鬱，反而造成求職困難，處處碰壁，「工作沒法找，做直播也經常被網友罵，很後悔，不要輕易嘗試。」更慘的是，連換證件、人臉辨識都沒法使用，他沮喪表示，今年他註銷所有網路平台的帳號，痛下決心洗去紋身。

曉龍臉部有大量紋身。（新浪微博影片截圖）

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所幸曉龍在專業人士協助下，利用雷射先去除眼眶周圍的「貓熊眼」，再一步步去除其他部位紋身。他再次呼籲民眾不要輕易嘗試紋臉，「我真的非常後悔，不要輕易去嘗試。」

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