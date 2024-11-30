護膚｜皮膚缺水現冬季癢、乾燥？專家教「3不5藥」原則保養肌膚

隨著氣溫逐漸下滑，許多人發現，皮膚總是不自覺的發癢，尤其是晨起、睡前，更是奇癢無比。



皮膚保養如果沒做好不只是肌膚不再美麗，更有可能疾病上身，最常見的就是冬季搔癢症，主要引起的原因是皮膚缺乏水分，嚴重時會引起皮膚發炎，甚至造成蜂窩性組織炎。

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冬季癢乾燥、脫屑及龜裂 嚴重發炎常發生在四肢

台灣衛生福利部草屯療養院藥師蕭麗美表示，冬天氣溫下降使皮膚血管收縮，汗腺及皮脂腺分泌減少，一開始皮膚會變得粗糙失去彈性，表面出現乾燥、脫屑、龜裂，進而出現紅疹伴有癢感，皮膚表面充血及腫脹，嚴重者併有滲漏、發炎及疼痛的急性皮膚發炎反應。

常見的部位在四肢的身側，尤其是小腿前面，而腰部鬆緊帶束縛處因為摩擦的關係，也是好發的部位，病患常在晚上癢得睡不著，蓋上棉被後癢得更加厲害。

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預防冬季癢 牢記「3不5藥」

蕭麗美藥師提出「3不5藥」預防冬季癢的秘訣：

一、「3不」

1. 不宜用超過40°C的水沐浴，沐浴後以乳液、嬰兒油、凡士林補充皮膚的油脂適當塗抹身體，但要注意五分鐘內身體未完全乾燥時立刻塗抹。某些水性乳液在蒸發時，會使表皮層脫水情況惡化，應避免使用。

2. 不可搔抓患部，以免使皮膚表層的破損加劇，引起更嚴重的發炎。可採輕拍患部、塗止癢藥水，或冰敷來止癢。

3. 不宜泡澡或過度清潔，勿使用去污力過強的肥皂。穿著的衣物宜選擇棉質衣物對皮膚的刺激最小，避免使用毛料。

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二、「5藥」

1. 潤膚劑

功用為滋潤皮膚，使皮膚有充足的水份而避免乾燥、搔癢及不適。潤膚劑的性質溫和而沒有太大的副作用，病人應遵照醫生的指示定時使用，以確保皮膚滋潤，在病情好轉的情況下，仍需繼續使用，從而避免皮膚乾燥。

2. 外用類固醇藥膏

使用潤膚劑後仍未能控制病情，可使用外用類固醇藥膏，以減低皮膚發炎的情況，如搔癢和紅腫。外用類固醇依其藥效有不同強度之分，醫生會按病人的年齡、患處的嚴重程度、位置及大小選擇使用的藥膏。使用此藥時務必依照醫生指示，在患處適量薄薄的塗擦一層並依照醫生處方的療程使用。

3. 口服抗組織胺

具有抗敏感及止癢的作用。第一代的抗組織胺有較強的昏睡及鎮靜作用，對於因搔癢而導致入睡困難者有幫助，服藥期間切忌飲酒。

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4. 口服類固醇

比外用類固醇藥膏有更多全身性的副作用，通常不會長期使用。但在一些急性濕疹及皮膚廣泛受到影響時，可使用短期療程以加強控制病情，但病人必須在醫生的處方下才可使用。

5. 中藥治療方面

保養的部分可外用及內服雙管齊下，外用的部分可以容易取得的麻油及紫雲膏外敷，內服的部分則以當歸飲子來改善皮膚癢的症狀，當歸飲子中何首烏、生地黃補腎填精；當歸、黃耆補氣血、潤肌膚，而又能固表；當歸、川芎、白芍養血活血；白鮮皮祛風止癢。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

