上海獨居老婦千萬豪宅堆垃圾 整層臭氣衝天 女兒直接拉黑管委會
撰文：中天新聞網
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內地上海市一戶要價3600萬人民幣（折合約3900萬港元）的豪宅，竟淪為垃圾屋！
一名獨居老婦長期在自家及走廊堆放垃圾，不僅散發惡臭、鼠蟲滋生，甚至腐蝕地面，導致樓下漏水，管理公司與警方多次協調未果，不少鄰居只能無奈賣房搬走。
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綜合陸媒報導，這處豪宅面積約47坪，要價約3600萬人民幣，屋內陳設奢華，一套意大利進口沙發20多萬人民幣（折合約22萬港元），如今都被垃圾掩沒。走進屋內一看，各種雜物堆積成山，亂成一團，一名鄰居苦不堪言地說，
「整層樓道都飄著酸臭味，晚上還能看到蟑螂老鼠亂竄。我們勸過她很多次，但她完全不聽，有鄰居實在受不了，已經把房子賣了搬走。」
報導表示，管理公司則稱，3年來已動員過上百次清理，其中包括10多次大型垃圾清運，但每次清完不久，這名老婦又將垃圾重新堆滿，
「我們真的盡力了，幾乎每個星期都要處理一次。」
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根據居委會透露，老婦疑似存在情緒與心理問題，對外界干預極度排斥，也拒絕與別人交流，至於她女兒曾一度表示配合清理，但後來又反悔，甚至把管委會訊息「拉黑」，完全不理，導致問題棘手。
不過，報導指出，管委會近日聯繫到她多年分居的丈夫，對方表示願於下月3日協同上門處理垃圾問題，讓事件出現轉圜。
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