返工要學吞火表演雜技？遼寧女控公司訓練竟要「棉棒點燃放入口」

培養員工團隊精神竟然要吞火？



內地遼寧省一名女子爆料，她上班的公司給員工進行團隊精神培訓時，竟把棉籤點燃放進員工嘴裡，強制要求大家「吞火」，她怕丟工作只好勉為其難配合，但內心非常害怕，覺得很危險。

遼寧省一名女子指上班的公司給員工進行團隊精神培訓時，竟把棉籤點燃放進員工嘴裡，強制要求大家「吞火」（微博@瀟湘晨報）

內地媒體指「吞火」竟是很多公司訓練項目（微博@瀟湘晨報）

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《瀟湘晨報》報導，這名女子蓉蓉表示，當時公司的「團建」（團體建設，即培養員工團隊精神）為期2天，共60人參加，第一天是分組，分為6組，讓組員相互認識、熟悉，並且要表演，向公司展示「我們隊要贏，我們隊要掙錢」的信念。

第二天「吞火」訓練登場，在這個活動中，主持人要求大家把棉花點燃，放到嘴巴裡。蓉蓉說，大多數人都按要求完成吞火，也有少數人沒有完成，而她本來不想參加，但公司強行要求每個人都要參與，她只好勉為其難配合。

蓉蓉說，她認為這種活動不尊重員工，

「要不是現在工作不好找，若知道要參加這樣的團建活動，第一時間就會離職。」而她擔心遭公司報復，不敢透露公司名稱，且當時手機被收走，無法拍攝現場畫面。



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報導指出，事實上現在很多內地公司都把「吞火」當成訓練「標配」，稱能克服心理恐懼、增強自信心，並迎接嚴酷的挑戰，有網友透露也有類似慘痛經驗，被要求吞火，好在沒受傷造成不幸。

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