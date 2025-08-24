山西女稱被親生父母斬手割耳求子 官方調查：屬猜測性言論
撰文：中天新聞網
出版：更新：
內地山西省長治市沁縣傳出一宗駭人事件。
有網友指出，當地一名女子疑因父母「想生男」，因此被砍掉一隻手、割掉一隻耳，只為「換來兒子」，事件曝光引發網友憤慨，當地政府介入調查，其身體殘障原因仍在釐清。
+42
綜合內媒報道，這名女子靠賣油條維生，她在影片裡表示，自己從小被親生父母砍掉了一隻手、割掉一個耳朵，因為親生父母讓算命先生算一算，「命裡有沒有兒子」，算命師說「把三姑娘害了，兒子就來了。」
這段影片曝光引發譁然，抨擊女子父母太過愚昧，當地政府也介入了解。當地政府21日通報表示，這名女子姓駢，是當地一名駢姓村民於2002年10月9日晚間，在一處公路旁紙箱內發現的棄嬰，當時女嬰右耳和右上肢有傷，駢姓村民先將其送往醫院醫治，之後抱回家撫養，並在縣民政局辦理收養登記。
延伸閱讀：兩女童成閨密 34年後驗DNA才知竟是雙胞胎姊妹 背後故事超鼻酸
+16
至於她指控「父母因迷信故意砍手割耳」一事，官方強調，目前沒有確切證據，
「透過當時為其治療的村醫、縣醫院醫師及部分村民的調查，這一說法屬於猜測性言論，具體致傷原因警方正在進一步調查中。」
延伸閱讀：人夫結婚22年才知「兩個仔都不是親生」 生父分別為村書記及堂哥
+44
全球首個代孕機械人1年內中國問世？聲稱用人工子宮模仿孕育過程心靈感應？雙胞胎姊妹花「同日懷孕同日順產」 網民：老公夾好？夫妻結婚3年無故流產2次！ 求診方知老公｢精子碎片率｣竟高達3成生仔毀顏值！女子首次順產用錯力 谷到面腫雙眼充血面目全非養老院102歲爺爺表白成功！牽手「小20歲嫩妹」 獲雙方子女支持
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】