山西女稱被親生父母斬手割耳求子　官方調查：屬猜測性言論

有網友指出，當地一名女子疑因父母「想生男」，因此被砍掉一隻手、割掉一隻耳，只為「換來兒子」，事件曝光引發網友憤慨，當地政府介入調查，其身體殘障原因仍在釐清。

一名山西女子疑因父母「想生男」，因此被砍掉一隻手、割掉一隻耳，只為「換來兒子」，事件曝光引發網友憤慨（X@yingtan04410735 影片截圖）

綜合內媒報道，這名女子靠賣油條維生，她在影片裡表示，自己從小被親生父母砍掉了一隻手、割掉一個耳朵，因為親生父母讓算命先生算一算，「命裡有沒有兒子」，算命師說「把三姑娘害了，兒子就來了。」

這段影片曝光引發譁然，抨擊女子父母太過愚昧，當地政府也介入了解。當地政府21日通報表示，這名女子姓駢，是當地一名駢姓村民於2002年10月9日晚間，在一處公路旁紙箱內發現的棄嬰，當時女嬰右耳和右上肢有傷，駢姓村民先將其送往醫院醫治，之後抱回家撫養，並在縣民政局辦理收養登記。

至於她指控「父母因迷信故意砍手割耳」一事，官方強調，目前沒有確切證據，

「透過當時為其治療的村醫、縣醫院醫師及部分村民的調查，這一說法屬於猜測性言論，具體致傷原因警方正在進一步調查中。」



