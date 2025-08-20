貴州1歲童「屋企門口失蹤」近一周！當地開展地氈式搜索也找不到

8月19日，貴州省安順市鎮寧縣一名1歲10個月的男童，在家門口失蹤的消息引發關注。



男孩的母親張女士說，兒子鄒德凱是8月13日失蹤的，當時她在村裏一家辦酒席的村民家幫忙，孩子吃過午飯後跟隨爺爺回家休息，爺爺睡醒就發現孩子不見了。當地多部門已開展地毯式搜索，已派出無人機搜山。截至8月19日，孩子仍未找到，也沒有任何有用的線索。

8月19日，貴州省安順市鎮寧縣一名1歲10個月的男童在家門口失蹤的消息引發關切。（微博影片截圖）

有人曾看到男童拿鑰匙在門口玩 點圖放大了解更多：

當地村幹部及派出所、鎮政府的工作人員也證實，已開展地毯式搜索，孩子暫未找到。

張女士介紹，他們一家人住在鎮寧縣本寨鎮炳雲村，孩子父親去年因患癌症去世。8月13日，村裏有人辦酒席，她在現場幫忙，最初小兒子鄒德凱和她在一起，大約在中午12時鄒德凱隨爺爺回了家。

（回家後）他爺爺在沙發上靠了一下，睡了一小會兒，醒來就（發現孫子）不見了。有人還看見他拿着一串鑰匙在（家）門口那裏玩。

張女士稱，孩子爺爺在沙發上睡的時間大概一二十分鐘。醒來發現人不見後，便聯繫了他們。她和孩子嫲嫲沿着大路找回家也未找到孩子，還發動村裏的人找了1個小時左右，仍未果。隨後，他們報了警。

張女士說，警方介入後，在她家周圍的山上都找了，還動用了警犬和無人機。此外，村裏等方面也幫忙尋找，但孩子仍未找到。她還稱，離家約五六百米外有一條河流，但她認為兒子不會走到那裏去。

張女士提供的尋人啟事中顯示，鄒德凱8月13日中午12點半至1點左右在鎮寧縣本寨鄉炳雲村大石板家門口失蹤。他身高大約80-90厘米，失蹤時上身穿白色短袖衣服，胸前印着卡通小恐龍，下身着灰色褲子，鞋子是黑白網鞋。

