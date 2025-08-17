飛行學員偷食逾10女 上海女懷孕後怒製49頁PPT舉報渣男行徑
上海一名鄔姓女子與孟姓飛行學員交往，沒想到意外懷孕以後，才知孟男早已有正牌女友，還在外與10多名女性有肉體上的關係，氣得她製作多達49頁的PPT，將渣男的嘴臉公之於眾。
綜合內媒報導，鄔女近日表示，她是透過交友軟件與孟姓男子相識，對方自稱是金鵬航空的飛行學員、感情狀況為單身，接著便對她展開熱烈追求。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
今年6月間，鄔女答應了追求，與孟男開始談戀愛，2人很快便陷入熱戀。大約交往一個月左右，鄔女發現自己意外懷孕，怎料孟男原先承諾會負責，到派出所調解糾紛以後，卻將她的所有聯繫方式都封鎖，讓她完全找不到人。
事後鄔女進一步追查，才得知孟男在家鄉有個交往5年的女友。鄔女得知以後，立即前往孟男的家鄉，向正牌女友攤牌，怎料2人一起聯手調查，才知孟男還在外與10多名女性有肉體上的關係，甚至還有複製貼上同一段情話、送給每位女生同款禮物的情況發生。
鄔女對此感到憤怒至極，除了向金鵬航空檢舉以外，還製作了多達49頁的PPT，將孟男的渣男行徑公之於眾，並且爆料給媒體知曉。
對此，金鵬航空則表示，確實有收到檢舉，若是經過查核屬實，將對孟姓飛行學員做出停飛、停訓等處分，若是情節嚴重，可能會吊銷飛行執照。
驚人的事件在網絡上引起討論，不少內地網友驚呼：
「這能開好飛機嗎？腦子一天天都是床事」
「千萬不要惹到一個會做PPT的對象」
「純愛戰士應聲倒地」
「太厲害了，時間管理大師。」
