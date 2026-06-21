80後萬豪酒店藝術顧問深圳華僑城1300呎之家　陽台變玻璃書房

房，對於深圳人來說是很特殊的存在，每一套房子都是主人的一張「名片」，記錄着房主的個性與變化。這次讓我們走進室內設計師Simon，鄭熙的家。



1292呎室內設計師的家

在見到Simon之前，我們就已經得知了他的多重身份，WED中熙設計創始人、WE GALLERY維格列藝術的創辦人、香港畫廊協會成員、萬豪酒店集團藝術顧問。與此同時，他還是個80後斜槓青年，一個人住，還養了兩隻可愛的小狗。

所以去參觀他的家之前，腦海中早已開始偷偷地構建他家中的模樣了，但事實上，Simon的家遠比想象中更有味道。

客廳：打破傳統空間設計（ShenzhenLOOK授權使用）

看看80後「設計師」如何利用房屋每一呎空間滿足生活需求：

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Simon是個喜歡閲讀、懂得享受生活的設計師，由於房子特殊的形狀，他乾脆將主卧裏的陽台改造成了一間「弧形玻璃書房」，木質的半圓書桌與窗外鬱鬱葱葱的樹木，倒是有點老上海的味道，這裏也是家中獨一無二的風景。

Simon平時在這裏辦公創作，桌面上整整齊齊地擺着一些藝術品和手辦，還有貼在窗上的紙張和標籤，上面記錄着Simon工作時的靈感及日程安排，不難發現，他是個極度自律的人，可能是來自於設計師的強迫症。

Simon的家在華僑城內，環境安靜綠植多。較為特別的是，這個房子的形狀是不規則的，這點打破了中國人所講究的傳統方正格局。

Simon作為設計師，把這個1292呎的空間分割得極具個性。不規則的格局，反而成為他大展身手的利器，空間劃分清晰，沒有1呎是多餘的。對這間房子的第一印象，和我對Simon的第一印象恰好相同——乾淨得體、儒雅大方。

客廳：打破傳統空間設計

客廳以顏色不同的兩塊土耳其地毯為界限，分出兩個區域，客廳的過道與吊頂呈傾斜不規則結構。有未來感的現代家電、也有許多復古的傢俱。

看電影、聽音樂是Simon的日常消遣，因此他家的電視機很特別，鮮少看見電視機斜倚在牆上的。它可以根據你所在的位置遙控旋轉，調整到提前設定的不同觀看視角。電視機的品牌是丹麥的B&O，價格約在10萬人民幣左右。

可移動電視機（ShenzhenLOOK授權使用）

客廳落地書架旁放置的桌椅，搭配拼接式地毯，營造出客廳的浪漫一角。桌子是從德國買的，綠色單椅是在香港的古董傢俱店淘回來的，桌上永遠疊着一摞關於設計的雜誌，供Simon隨時翻閲。架子上的書「強迫症式」整齊地擺放着，大多是關於建築設計的書籍，涵蓋東西方的設計美學。還有上千張影碟CD，及Simon收藏的龍珠（DRAGON BALL）漫畫。

沙發和茶几來自MOROSO，Simon很推薦這個意大利設計品牌，這個品牌也被譽為傢俱行業中的sweetheart，實實在在被Simon種草了一記，設計師推薦的傢俱，應該不會出錯。

架子上東西放置的方式也藏巧思。（ShenzhenLOOK授權使用）

其他空間設計

卧房的設計走極簡風，主色調為灰白。主卧連接着玻璃書房，有獨立衛生間，牀品來自連卡佛自有品牌，牆上還懸掛一幅謝海龍的攝影作品。次卧的形狀大概是個不等邊梯形，被Simon打理得非常乾淨。還有一面用來收納的櫃子，每個文件夾、抽屜都按他擬定的標籤分類。

餐廳與客廳之間並無明顯隔斷，這樣的設計使空間更加温馨，且得到了足夠的利用。圓餐桌邊圍着5張顏色各異的椅子，它們是來自丹麥的FRITZ HANSEN，真正的北歐風代表。

飯廳與客廳之間並無明顯隔斷。（ShenzhenLOOK授權使用）

隨處可見的藝術藏品

Simon家到處可見各種藝術品、畫作，不限於東方或西方，現代或古典。和傢俱一樣，都是從全球各地淘回來的。家就應該是這樣，從空白開始，一點點地被主人的個性與喜好填滿。

門口這個清代的古董——洗臉枱，在一派現代風的裝修中格外顯眼。Simon在其上放置了兩個亞克力的盒子，用來存報紙，放些小東西，這反差還蠻有趣的。

門口這個清代的古董——洗臉枱，在一派現代風的裝修中格外顯眼。（ShenzhenLOOK授權使用）

次卧裏的櫃子是民國時期的古董，從上海買入，充斥着老上海灘的味道。櫃子頂上放置的半身雕塑，是大英博物館裏買回來的限量藝術品。中西混搭的擺置方式倒不突兀，大概就是藝術無國界吧。

Simon家的藏畫和攝影作品遍佈各個角落，每間房均有2-3幅。沙發後面的畫作是他收藏的唐人畫廊代理藝術家的作品，還有從巴塞隆拿古董市場購入的雕塑人體素描，硬是把家裏變成了一個現代藝術畫廊。

Simon家裏的每個細節，都與藝術設計相關。（ShenzhenLOOK授權使用）

整潔的沙發上，唯一放置的兩個抱枕，是著名藝術家沈敬東簽名版抱枕。作為設計師和畫廊主理人，Simon家裏的每個細節，都與藝術設計相關，沉浸在自己的喜好中，是件幸福又幸運的事情。

Simon的好物推薦

ALLOCACOC枱燈（ShenzhenLOOK授權使用）

這盞燈是荷蘭的設計品牌阿樂樂可ALLOCACOC，利用了磁鐵石的原理進行開關燈。Simon幾年前在紐約的現代藝術博物館設計商店買的。

價格：129元（人民幣，下同）

薑花香氛噴霧（ShenzhenLOOK授權使用）

香氛的品牌來自上海灘ShanghaiTang，薑花又被稱為蝴蝶花，代表上海灘的氣味。前調：薑花、綠葉、柑橘檸檬，氣味清新。

價格：780元

nude酒杯（ShenzhenLOOK授權使用）

Simon不算太愛飲酒，酒杯倒是存了不少。他推薦的這款叫做「冰與火之歌」，來自土耳其的輕奢品牌「nude」。這個就很適合用來喝威士忌。

價格：390元

旅行雜誌圖書（ShenzhenLOOK授權使用）

《MONOCLE》是全球性生活方式雜誌，知名度極高。其城市旅行指南已出版了倫敦、東京、紐約等14個城市。Simon說，他幾乎不看關於旅行的書籍，這本是他唯一會參考的，以設計的角度去旅行，其內分享的店鋪都極有品味與個性。

泰國藝術家畫作（ShenzhenLOOK授權使用）

Simon家裏的這幅畫被很多人說過神似他，Simon自己也這樣覺得，這正是他與這幅畫產生的情感共鳴。這個系列作品的作者是Kitti Narrod，泰國藝術家。他的作品新奇有趣，適合擺在家裏欣賞裝飾。

價格：6000左右

再次感謝本期房主Simon。家，是可以隨心所欲的地方，也是內心最柔軟的位置。

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