冬至北京餃子館排隊超萬枱　食客朝早搶飛食晚飯　老闆：年年如此

北方地區向來有在冬至吃餃子的習俗，12月21日冬至，全國各地的餃子館也迎來一年中最火爆的時刻。在北京，一家知名餃子館的景象更為誇張：當晚8點，線上排隊桌數竟突破15000桌，而實際叫號僅進行到700多桌，面對一位難求的盛況，餃子館老闆表示：「每年冬至都是如此。」



據《極目新聞》報道，這家名為「金穀園餃子館」的餐廳，已連續四年登上「大眾點評」北京必吃榜，目前在北京擁有北郵總店和五道口分店兩家門店。據悉，冬至前夕，該店家就通過官方管道提前預警，告知顧客需憑當日早上8點半搶到的序號順序就餐，並坦言後廚產能有限，可能出現叫號緩慢的情況。

即便如此，食客的熱情依然空前。北京郵電大學的一名學生表示，自己早上8點半準時搶號，仍排到300多號，直到晚上6點多才吃上。有網民稱，即使在冬至前一晚前往五道口分店，也足足排了3個小時。多位成功「打卡」的顧客回饋，其鮁魚餡餃子以皮薄餡大、味道鮮美、價格實惠而備受推崇，唯一的缺點就是「排隊實在太久」。

部分食客評價（大眾點評截圖）

驚人的排隊長度甚至催生了意想不到的「商機」。在國內二手交易平台「閒魚」上，出現了大量代搶排隊號的「黃牛」服務，標價從18元到50元不等。部分賣家亦表示因排隊過長，無法保證手中的號碼當天一定能被叫到。

閒魚二手平台上售賣餃子號（極目新聞）

21日晚，正在店內忙碌的餃子館老闆展示了排號系統上超過15000桌的情況並表示，「其實每年（冬至）都是如此，不是什麼新鮮事了。」同時他指出，門店會按照常規在晚上10點結束營業。