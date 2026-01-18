地盤工一句話帶火滷肉飯　漲粉數十萬養着8孩竟含4遺孤

2026年1月初，一名貴州大叔在地盤誇讚攤主的滷肉飯好吃意外爆火，漲粉數十萬還帶紅了一群地盤工人，被網民們親切地稱為「貴州子涵」（家長對孩子的寵溺稱呼）。據悉，他養的8個孩子裏，有4個是同村兄弟的遺孤。



曾信金向大家展示飯菜。（潮新聞）

地盤工人一句話帶火滷肉飯

《浙江新聞》報道，今年58歲的地盤工人曾信金，在地盤吃過攤主阿飛製作的10元（人民幣）滷肉飯之後，靠着一句自帶喜感的話：「你搞的那個菜，為什麼搞得那麼好吃啊，跟我們那裏差不多」火遍網絡。

在阿飛的短片裏，曾信金樣貌憨厚，踏實肯幹，笑容滿滿，還帶着濃重的貴州口音，讓網民們看到了父輩們的奮鬥模樣，被大家親切稱為了「貴州子涵」。從此，阿飛的滷肉飯被更多人知道，順帶還帶火了其他地盤工人。

工人們在乖乖排隊等滷肉飯。（潮新聞）

阿飛的小攤每天都排滿了長隊，還有不少品牌方前來合作，給地盤工人們送上免費的小吃、飲料和零食。攤主阿飛也會換着花樣做不同的菜，還承諾不會漲價。

養着8個孩子 其中4個是同村兄弟遺孤

據了解，曾信金來自貴州德江，是家裏的大哥。他小學四年級因母親離世輟學，18歲外出務工，在浙江寧波地盤打拼20多年，每月幾乎滿勤。

貴州子涵曾信金走紅後，被大家圍住。（潮新聞）

家裏養了8個孩子，最大的已經30多歲，最小的僅有13歲。讓人意想不到的是，這群孩子裏，有4個都是同村兄弟的遺孤。曾信金笑着說，「都是我的孩子嘛，把他們養大是我的責任」、「再苦再累也要把他們養成人，成家立業」。

走紅後，曾信金白天繼續在地盤上幹活，晚上在在網民的建議下開啟了直播，和大家一起聊天，直播間實時在線人數一度破萬。

網民們在他的賬號下留言，「看到你，就好像看到了千千萬萬個父輩」、「我也想我爸了」、「居然還幫兄弟養孩子」、「大叔好善良」。