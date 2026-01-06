亞洲50最佳餐廳頒獎禮首度香港舉行　旅發局：彰顯港美食之都地位

「世界最佳酒吧」與「世界最佳酒店」去年首次移師本港舉辦頒獎典禮，香港旅遊發展局今日（6日）表示，「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮也首次選址香港舉行，日期定於3月25日，主辦機構將與作為合作夥伴的旅發局攜手合作，匯聚一眾亞洲區頂尖主廚、餐飲企業家及餐飲媒體，展開為期一周活動，旅發局指彰顯香港作為全球其中一個美食之都的地位。



上年度的「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮在韓國首爾舉行，第一名由曼谷的「Gaggan」奪得，香港的食肆「大班樓」和「永」獲頒第二及第三名。



旅發局公布，今年3月25日香港將首度主辦「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮。（旅發局圖片）

2025年度「亞洲50最佳餐廳」3月25日在韓國首爾舉行頒獎典禮，本港有7間餐廳獲獎。（旅發局提供圖片）

去年香港歷史性成為全球首個同一年度獲得「世界最佳酒吧」與「世界最佳酒店」的城市後，分別由香港Bar Leone及香港瑰麗酒店奪得第一名，成為首個於同年摘下兩項「50最佳」全球榜首榮譽的城市。旅發局表示，今年「亞洲50最佳餐廳」首次選址香港舉行，彰顯香港作為全球其中一個美食之都的地位。

「大班樓」和「永」去年獲第二名及第三名

旅發局又指，「大班樓」和「永」在2025年度「亞洲50最佳餐廳」分別獲頒第二名及第三名，進一步鞏固香港區域美食重鎮的地位，隨着頒獎典禮即將舉行，正準備舉辦為期一周的慶祝活動。

「大班樓在2025年度「亞洲50最佳餐廳」獲頒第二名。（資料圖片）

2025亞洲50最佳餐廳｜香港上榜餐廳

．第2名/大班樓

．第3名/永

．第18名/Caprice

．第21名/Neighborhood

．第24名/Mono

．第32名/Estro

．第41名/Ando

另外有6間餐廳排列在51名至100名



350多名亞洲餐飲專家投票選出得獎餐廳

主辦單位「50 Best」（50最佳）公告指，評審委員會（Academy）由350多名亞洲餐飲專家組成的，男女比例各半，再投票選出得獎餐廳。在頒獎典禮舉行前，將率先公布多項表彰卓越與創新成就的特別獎項，以及揭曉第51至100名擴展榜單，3月25日再公布「亞洲50最佳餐廳」最新排名。

屆時一系列活動包括「50 Best Talks」論壇，探討美食與酒店業的話題；「50 Best Signature Sessions」獨家合作體驗，50位最佳餐廳廚師與知名藝術家共同烹飪；「Chef' Feeting」圓桌會議等。

發言人表示，香港一直以來都是全球最受歡迎美食目的地之一，匯聚全球各地的烹飪文化，為食客帶來令人興奮的美食體驗。「這座城市一直以來融匯傳統、創新與國際視野，展現出獨一無二的飲食風貌。作為亞洲最多采多姿的美食都會之一，香港是表彰亞洲區域卓越餐飲多元性的絕佳舞台。其世界級餐飲行業由創意、工藝和創新精神所驅動，持續啟迪亞洲乃至全球的廚師與食客。」

總幹事劉鎮漢：香港向來是全球最令人嚮往的美食熱點

旅發局總幹事劉鎮漢表示，頒獎禮彰顯旅發局與「50最佳」的深化合作。他指香港向來是全球最令人嚮往的美食熱點，匯聚世界各地餐飲文化、創意和傑出人才，為饕客帶來多元而精彩的美食體驗。「我們期待於3月迎接來自亞洲各地的頂尖廚師、餐飲業代表及品味領袖齊聚香港，共同慶賀區內餐飲業的卓越成就。」

「世界最佳酒店」頒獎禮去年首度在香港舉行，由香港瑰麗酒店榮膺世界第一。（旅發局提供圖片）

「世界最佳酒吧」頒獎禮去年首度在香港舉行，由Bar Leone獲得世界第一。（旅發局提供圖片）

「世界50最佳酒吧」去年10月啟德郵輪碼頭舉行

旅發局總幹事劉鎮漢表示，「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮的舉行，彰顯旅發局與「50最佳」的深化合作。他期待三月份迎接來自亞洲各地的頂尖廚師、餐飲業代表及品味領袖齊聚香港，共同慶賀區內餐飲業的卓越成就。

2025年度「世界50最佳酒吧」頒獎禮已在去年10月8日，在啟德郵輪碼頭舉辦。