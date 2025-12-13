全網都在學！網民煮蛋教程精準到秒8天漲粉350萬　被封爲「蛋神」

11月26日，網民「愛吃蛋」憑藉一套精準到秒的煮蛋教程意外走紅，僅8天時間便收穫350萬粉絲，掀起了全網煮雞蛋熱潮，甚至央視影音帳號《央視頻》都大力稱讚，「從此煮雞蛋再也不用開盲盒了」。



《揚子晚報》報道，此前，一網民曬出老爸煮的「神仙雞蛋」，蛋黃帶有金沙紋路，評論區紛紛「跪求」秘方。網民「愛吃蛋」現身評論區，留下一句「水開下單，9分12秒撈出，立馬過涼水就可以煮出這樣的效果。」在大家的遲疑中，「愛吃蛋」直言，他一天要吃40個水煮蛋，已經吃了五年。

博主自稱每天食用40個水煮蛋，持續五年，累計超十萬顆。（抖音：@愛吃蛋）

隨後，網民們跟着嘗試後發現，只要跟着做，就能完美復刻，一時間「蛋神」威名漸起。在「愛吃蛋」發佈的視頻裏，從冷水下鍋的水量把控，到不同熟度雞蛋對應的煮製時長，都被精確到秒數標註。

博主製作了不同時間的水煮蛋。（抖音：@愛吃蛋）

比如溏心蛋需小火煮6分15秒，全熟蛋要煮9分40秒，連關火後燜泡的時間也做了詳細說明。教程中還加入了雞蛋大小、海拔高度對煮製時間的影響分析，細節之細緻讓不少網友直呼「刷新了對煮蛋的認知」。

一時間，全網掀起一陣「煮蛋風」，大家紛紛曬出自己的煮蛋成果，相關話題登上熱搜，衍生出「我的煮蛋翻車現場」「精準煮蛋小技巧」等子話題，累計閱讀量超億次。

煮蛋從玄學變成了科學，「愛吃蛋」在互聯網迅速漲粉，匯聚起了一群凝聚力強大的蛋家軍，其主頁開設的二十多個「蛋友群」均已爆滿。

央視發布短片並「@愛吃蛋」，稱再也不用開盲盒了（抖音:@央視頻）

截至12月12日16時許，「愛吃蛋」累計發布16條視頻，粉絲量已達到381.4萬，網民們更感性表示，「終於理解了『當一個人把一件事做到極致就是藝術』這句話，哪怕只是煮雞蛋。」