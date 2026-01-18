台灣屏東美食推薦10大：夜市餛飩肉圓/汕頭火鍋/現點現炸旗魚黑輪

台灣屏東市不只有悠閒的街景與歷史建築，更藏著一條條令人垂涎的美食巷弄。無論是古早味肉圓、手工餛飩、汕頭火鍋，還是夜市小吃、熱炒啤酒屋，或是甜而不膩的豆花與精緻甜點，每一道料理都承載著屏東在地人的記憶情感。



以下整理10間屏東市美食推薦給大家，朋友聚餐、姊妹聚會、家庭出遊都適合前往，帶你一次走訪屏東市區必吃美食，吃遍所有令人魂牽夢縈的經典美味！

屏東美食10推介

+ 3

1. 鐵路阿婆麵館

「鐵路阿婆麵館」的餛飩麵大碗一上桌份量非常驚人，Q彈的餛飩一碗給到八、九顆毫不手軟，麵條不會煮到軟爛，帶點嚼勁剛剛好。再拌上店家香氣濃郁的肉燥，每一口都有老店的靈魂。若喜歡重口味，更不能錯過他們家的「蒜頭辣椒醬油」。很多老饕都是因為這味再次愛上餛飩！

滷味也是亮點之一，食材燉得軟而入味，搭配辣椒醬油超級涮嘴，不小心就會越點越多，不論是中午想快速填飽肚子的上班族、午後來碗餛飩麵的學生，還是專程來朝聖的旅人，這裡料多實在、價格實惠的美食，絕對能滿足你的味蕾、填飽你的胃！

鐵路阿婆麵館

Google 評分：4.4

聯絡電話：08-721-5890

店家地址：900台灣屏東縣屏東市安心四橫巷63號

營業時間：星期一至星期三10:00–19:00，星期六10:00–18:00，星期日10:00–17:30



2. 歸來肉圓老店

「歸來肉圓」是屏東在地傳統肉圓必吃名店，想嚐清蒸肉圓的人絕對不能錯過！肉圓皮軟Q、內餡包整塊豬肉，搭配清爽醬汁，再加上蒜泥和辣椒醬，多層次風味立刻提升，讓人一口接一口停不下來。

店內還有特別的牛蒡口味肉圓，雖然味道較微妙，但多了不同層次感，豬血湯與腸子豬血湯料實在，清爽不腥，是老派風味的代表。配上一碗肉燥飯或店家附的免費紅茶，完美填飽肚子。雖然環境沒有冷氣，但友善的服務與平實價格，讓這家老店成為屏東人從小吃到大的回憶，也讓來過的人都會想一再回味。

歸來肉圓老店

Google 評分：4.4

聯絡電話：08-721-5852

店家地址：900台灣屏東縣屏東市歸仁路162號

營業時間：06:00–13:30



3. 福記餛飩

屏東夜市的老字號「福記餛飩」是許多在地人心中的回憶美食，招牌的菜脯麻醬麵香氣濃郁，麵條帶點咬勁，搭配爽脆的菜脯，每口都充滿層次，炸餛飩外皮酥脆、內餡韭菜鮮肉，單吃就夠味，也能搭番茄醬更過癮！綜合餛飩湯裡有魚丸、炸餛飩和傳統餛飩，鮮甜好喝，是宵夜或夜市小吃的完美選擇！

福記餛飩

Google 評分：4.4

聯絡電話：08-765-5642

店家地址：900台灣屏東縣屏東市興市巷83-1號

營業時間：星期三至星期日10:30 – 20:00



4. 正老牌屏東肉圓

屏東夜市的「正老牌屏東肉圓」是在地人從小吃到大的古早味老店，也是台灣聯合報推薦的屏東100碗平民美食之一。這裡的肉圓皮Q軟嫩、醬汁調配得恰到好處，蒜泥與醬汁拌在一起，香氣十足卻不過鹹，內餡是大塊豬腿肉，帶有淡淡肉桂香氣，口感紮實有嚼勁，不同於一般軟爛絞肉，吃起來更有層次感！對喜歡古早味肉圓的人來說，這裡絕對是屏東必訪的美食地標！

正老牌屏東肉圓

Google 評分：4.3

聯絡電話：08-732-9357

店家地址：900台灣屏東縣屏東市民族路61號

營業時間：05:00–12:30



5. 傘兵旗魚黑輪

走進屏東市區的「傘兵旗魚黑輪」，迎面而來的是滿滿環島旅人的簽名牆與可愛彩繪，這間被不少屏東人奉為「放學必吃」的小吃店，不只擁有平實價格，更以現點現炸的招牌旗魚黑輪收服往來旅人的味蕾。

招牌炸旗魚黑輪外酥內嫩，咬下時胡椒香氣先衝上來，接著能吃到札實魚漿與飽滿蛋心，豐富口感讓人秒懂為什麼大家一口氣都點好幾支。想來點暖胃的，也別錯過他們的關東煮，清甜柴魚湯頭能免費續，再撒上海苔絲更添層次，米血帶著淡淡麻油香，貢丸紮實彈牙，是那種不用沾醬就能一口接一口的好味道！

店家有室內及戶外座位空間，可以坐下來好好享用或外帶當作旅程中的美味小點心！

傘兵旗魚黑輪

Google 評分：4.2

聯絡電話：0982-711-020

店家地址：900台灣屏東縣屏東市光復路207號

營業時間：12:00–18:00



+ 4

6. 鐵皮啤酒屋

「鐵皮啤酒屋」是屏東在地經營超過20年的老字號熱炒啤酒屋，想聚餐、想暢飲或大啖美食，這裡絕對是首選！店內氣氛熱鬧服務親切，且營業到午夜，是許多人吃晚餐、宵夜的好去處！菜色選擇豐富又下飯，份量足夠三五好友一起分享，價格也相當實惠。（禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒）

必點的「椒鹽龍珠」Q彈有嚼勁，十分適合當下酒菜，「薑絲大腸」酸脆交錯，口感一級棒，「樹子野蓮」清脆爽口，帶出熱炒的鮮香，「新疆羊肉」厚實多汁，不會過重的羊騷味也很討喜。無論是下班小酌、好友聚餐，還是消夜續攤，「鐵皮啤酒屋」都能讓你吃得盡興、喝得開心，每道菜都帶著屏東在地熱炒的靈魂！

鐵皮啤酒屋

Google 評分：4.3

聯絡電話：08-723-3799

店家地址：900台灣屏東縣屏東市林森路40之6號

營業時間：17:00–00:00



7. 新園汕頭火鍋

「新園汕頭火鍋」是許多屏東人在地推薦的溫體牛鍋代表作，湯底以蝦米與蔬果慢熬，越煮越香甜，是那種一喝就停不下來的清爽系汕頭湯。厚切溫體霜降牛涮到七八分熟最剛好，油脂香氣在口中化開，讓不少老饕一來就是半斤再半斤。松阪豬、手工黑輪、墨魚漿也都新鮮到令人驚艷，冰箱是自取的方式，充滿傳統火鍋店的在地風情。

記得一定要沾他們家的花生沙茶醬，濃郁卻不膩，是許多常客心中第一名的靈魂配角！環境乾淨、服務親切、價格實在，不論是家庭聚會、朋友旅行或下班想吃一鍋暖胃的你，新園都能讓人吃得滿足又念念不忘。

新園汕頭火鍋

Google 評分：4.5

聯絡電話：08-732-3547

店家地址：900台灣屏東縣屏東市興市巷13號

營業時間：星期二至星期三11:30–14:00，17:00–23:30



8. 居酒屋櫻島

「居酒屋櫻島」是屏東的熱門日式居酒屋，不論是室內、室外、吧檯還是包廂，多元座位選擇，讓每個人都能在這找到舒適角落。店內氣氛佳，燈光柔和，戶外造景更能讓你與好友一同拍美照留下美好回憶！

餐點部分平價又美味，每一道都讓人驚喜！烤櫛瓜水潤多汁、烤鯖魚厚實香氣十足，玉子燒口感扎實，明太子烏龍麵鹹香夠味但份量十足，兼具視覺與味覺享受，一口咬下就能感受到那份用心，非常適合朋友聚餐、下班小酌或家庭聚會，簡單就能享受滿滿幸福感！

居酒屋櫻島

Google 評分：4.8

聯絡電話：0981-640-307

店家地址：900067台灣屏東縣屏東市青島街79號

營業時間：18:00–00:00



9. 菜寮豆花

「菜寮豆花」用最簡單的食材，把豆花的美味做到極致。黃豆香氣濃郁，口感細膩滑順，一大碗銅板價，糖水香甜不膩，無論是當飯後甜點或下午茶都超滿足。豆花份量十足，單吃就能感受古早味的純粹，如果敢挑戰創意口味，還能試試「蒜泥＋蔥花＋醬油」的鹹香組合，顛覆你對豆花的印象！

簡單、平價又美味，從屏東火車站走路八分鐘就能抵達，當地人從小吃到大也大力推薦。沒有座位、現場新鮮製作，豆漿同樣香濃好喝，整體用心程度讓人一試成主顧，絕對是屏東市區的必吃甜點美食！

菜寮豆花

Google 評分：4.5

聯絡電話：08-733-3198

店家地址：900台灣屏東縣屏東市忠孝路84-1號

營業時間：星期一至星期六10:00–18:00



10. 小食糖咖啡 SUGARbISTRO（棕櫚花蜜糖甜點咖啡專門店）勝利星村店

走進勝利星村的「小食糖咖啡 SUGARbISTRO」，彷彿踏入一座柔和緩慢的甜點島，復古日式宿舍改建的空間，陽光從木窗灑落，空氣裡淡淡飄著肉桂與焦糖的香氣，給前來的旅人一場沉浸式甜點體驗。店內必點的 「泰泰肉桂捲」 相當有特色，麵皮以日本小麥粉與屏東霧台藜麥製作，外層微酥、內裡保有嚼勁不乾柴。淋上特製淋醬，一入口就是濃郁卻不膩的「泰奶風味」層層堆疊，最上層的馬靈糖增添脆感，一旁搭配的法國發酵奶油則能讓後段口感再次滑順飽滿。

想配杯咖啡，許多人會選中烘焙拿鐵，味道順口不搶戲，剛好能襯托甜點的香氣。除了肉桂捲，鬆餅、沙拉碗、果汁也都十分美味，若是想悠閒坐一下，這裡不限時、有插座、有 Wi-Fi，推薦大家前來享受舒服的午後時光！

小食糖咖啡 SUGARbISTRO（棕櫚花蜜糖甜點咖啡專門店）勝利星村店

Google 評分：4.6

聯絡電話：08-766-9881

店家地址：900台灣屏東縣屏東市康定街22號

營業時間：11:00 – 19:00



從早餐的肉圓、午餐的餛飩麵，到宵夜的熱炒啤酒屋，再到下午茶的豆花甜點，屏東市的美食風景多元又豐富。每家老店都有自己的故事與特色，每口滋味都充滿溫度與誠意。走在屏東街頭，不只是在品嚐食物，更是在體驗這座城市的味道與人情味。無論你是旅人還是在地老饕，屏東市絕對值得你一再回味！

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】