好人好事！煎餅攤主患癌　整條小吃街攤販募捐6天籌到30萬救命錢

據《人民日報》消息，福建一煎餅攤攤主張建武，因確診癌症向社會發起求助。一時間，同一條小吃街的商販們伸出援手，紛紛將張建武的收款碼放在自家攤前，為他發起募捐，短短6天捐款額高達30多萬（人民幣，下同）。



據悉，張建武來自福建，今年50歲，和妻子龔寶玉在福建師範大學旗山校區的小吃街擺攤賣煎餅謀生，11月中旬，他被確診為癌症晚期。

張建武的家境貧寒，治療費用太貴讓他一度想要放棄。12月9日，妻子龔寶玉抱着試試公益眾籌的想法，通過籌款平台發出了一封求助信。

籌款連結發出後，最先關注到的是經常來買煎餅的學生，他們主動轉賬、轉發連結到各個平台。漸漸地，一筆筆帶着備註的轉賬陸續湧入。還有學生把他家的煎餅發在社交平台，一時間，有不少大學生前來購買，甚至還有多給錢的。

煎餅叔叔張建武，學生們稱他做的煎餅「好吃又實惠」。（央視新聞）

小吃街上一起擺攤的商家們知道後，也做出了一個溫暖的決定：暫時撤下自己的收款碼，換上了「煎餅叔叔」的。賣燒餅的許阿姨對內地記者說，「建武碰上坎了，你幫一點，我扶一把，天大的難處，大家搭把手也就過去了。」

於是，一條街的小吃攤前，全部都是同一個二維碼。不少攤主在招呼生意時，會輕聲多解釋一句：「今天掃這個碼，是幫隔壁煎餅攤的叔叔。」也有商戶打出宣傳口號，如果有顧客向張建武進行捐贈，可以在店裏享受八折優惠。

龔寶玉透露，過去6天，捐款總額超過30萬元，這些錢來自學生、攤主、熱心市民和無數素未謀面的網友。直言大家的善良讓張建武對治療又有了希望。

大學生們趕來支持，小吃攤前排起了長隊。（央視新聞）

當地有關部門也迅速做出了回應。福建閩侯縣民政部門針對張建武面臨的困難，已及時啟動「福州—南平」山海協作救助機制：後續若返回福州醫治，將提供必要生活救助，並全力協調醫療資源，保障其順利就醫。

古樓鄉政府工作人員稱，已為其申請低保，還申請了一筆3000元的臨時救助金，另有兩家公司通過浦城縣紅十字會給張建武各捐款10000元，浦城縣紅十字會另捐款1000元。

目前，張建武已完成初步檢查，正在等待後續治療安排。躺在病床上的他承諾：「好了以後回小吃街做煎餅請所有好心人吃」。