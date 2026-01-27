惠州景點美食｜燈船大唐不夜城穿唐服看演出　逛水東街嚐喜碧海鮮

惠州城區，深圳1小時直達，又有新玩法。



吃一頓，惠州街頭大排檔。逛一下，惠州人氣海鮮街。出發吧，來一場惠州citywalk。

燈船．大唐不夜城：惠州的沉浸式唐風體驗空間

「燈船．大唐不夜城」是惠州首家沉浸式唐朝文化館，佔地2000平方米，外觀呈船舟型，輝煌大氣，進門即為登船，復刻大唐盛世的場景。暖黃燈光、紅木桌椅、復古燈籠，處處都是大唐獨特的煙火氣息。店裏可以邊吃邊玩邊打卡，一站式沉浸體驗▼▼▼

2000㎡船型獨棟唐風小樓

2層的唐風空間，還原了多個經典的場景，一秒穿越回唐朝，身臨其境的感受大唐盛世恢弘。

沉浸式體驗：穿唐服、逛市集、看演出

燈船也提供精緻的唐服以及各種道具，可以根據自己的喜好換裝打卡拍照，還細心的標註不同打卡點位，以及拍照的參考圖，出片完全無壓力。每天中午12:00開始還有不間斷的歌舞表演，可以和現場的真人NPC來一場跨越時空的互動。

2樓吃：火水爐炒菜，大排檔的煙火氣

燈船裏還供應多款經典粵菜，出自經驗豐富的粵菜師傅之手，道道鑊氣十足。還有古色古香的包間，私密性和舒適性很足。在這聚餐約會，宴請客人都很有排面。

燈船大唐不夜城

地址：惠州市惠城區口岸路3號嶺南雅苑12號商鋪

人均：¥123元（人民幣，下同）

營業時間：11:30-14:30丨17:00-22:00

電話：0752-2988808



惠州必吃橋東喜碧海鮮街：惠州地標級大排檔

「去惠州吃喜碧」是很多朋友的打卡list裏項目之一，這家惠州的海鮮大排檔，從一家只有5張桌子的小檔口，到現在整條街盤踞10家店面，還成為了央視報道的「風味海鮮街」之一。

16年，海鮮依然現點現做

店裏的海鮮每天新鮮進貨，全都由附近的澳頭港直送，保證新鮮。供養水池後便是廚房，海鮮從撈起即可下鍋。

第1次來必點，喜碧招牌菜

惠州鄰江鄰海，所以各類江鮮河鮮都相當豐富，老客必點的金牌胡椒蝦，是用風筒「吹」出來的。還有避風塘膏蟹、蘭陵王脆蝦、醬爆魷魚筒、蒸元貝、道道都是分量十足，貨真價實。最後再來一盤海膽炒飯，才算大滿足。

開在水東街，一條街10家店

海鮮街就在水東街的沿線上，下午citywalk結束後，傍晚正好在此落座。17年間，喜碧從開始的1家門店，到如今同條巷子裏連開10家。

天色漸暗，街道霓虹燈亮起，人流漸漸密集，酒杯的碰撞和桌間的嬉笑，慢慢成為了喜碧的世界。

喜碧海鮮

地址：惠州惠新西街95號（水上派出所對面）

人均：¥129元

營業時間：11:30-14:30丨16:30-次日02:00

電話：0752-2282884



吃飽喝足去惠州CityWalk，距離深圳1小時

惠州西湖，足並杭州

「中國西湖三十六，唯惠州足並杭州」，國家5A級景區是它的榮譽，不過於惠州人而言，夜色下漫步西湖已成為日常。

行走，水東街

水東街始於北宋，是盛極一時的古商埠，鱗次櫛比的騎樓，相較於先前的模樣，多了些典雅氣質。街道兩側的小店，每一家似乎都在敘述着時代的故事。

邊走邊拍，東江畔上

傍晚的東江邊，街坊們晚飯後散步邊上，看太陽徐徐降下。偶爾伴隨着緊促的呼吸聲，繞江慢跑或健步，釋放一下白天的壓力。

東江西去嶺南通，一日惠州放輕鬆。