｢1蚊起拍海景樓｣陷阱處處　她競投一擊即中　托人睇樓方知中大伏

2025年3月，在廣州生活的方曦，在煮飯的間隙隨手點進了某拍賣平台的房產入口，一套起拍價1元（人民幣，下同），位於山東威海的乳山銀灘的三居室吸引了她。此前方曦經常在競拍平台上瀏覽房產，她想在海邊買套房子，也曾被廣東的特價海景房吸引，但都未出手。



除了靠海，方曦對乳山的其他情況知之甚少，她沒有去過乳山，對當地的房產市場可謂一無所知。但1元的起拍價，最終吸引她參與了競拍，她繳納了1.2萬元的保證金。

乳山銀灘以海景知名。（微博@絕世花魂）

內地網上「1元起拍」房產的相關照片▼▼▼

一開始，方曦只是想湊個熱鬧。競拍開始，屏幕裏幾個競爭者輪番加價。方曦一直處於觀望狀態，等到房產價格加到了7萬多元時，她才出手，點了一下鼠標出價後，再無人加價。很快，屏幕上顯示她競拍成功了。隨後，她又支付了1070元軟件服務費給拍賣平台。

剛拍下時，方曦覺得一切都很不真實：

沒想到我真拍下了，現在怎麼搞 ，後台讓我結款了？

當晚，她在社交賬號上分享自己的無措。如今回頭看，她認為這確實是衝動決策。與法拍房不同，方曦拍下的房產屬於商拍房。房產由商業拍賣公司主導公開競拍，這些商拍房的產權屬性多元，也存在着更多的交易風險。

深圳市中級人民法院公開的一則判例顯示，深圳的小李在某拍賣平台刷到一套「1元起拍」房產，拍賣頁面顯示該房產為「合資建樓，合作建房形式，無房產證，用途為住宅」，起拍價1元，保證金3萬元。小李競價後，以65萬餘元的價格拍下，並與賣方簽訂了《房屋合作分配協議書》。成交後小李發現，這套房子沒有合法報批報建手續，屬於違法建築。

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「一元起拍」的背後

冷靜下來後，方曦開始考慮現實問題：加上軟件服務費、佣金等其他費用，這套房的總成本約11萬，如此算下來，可能比市場價還略高一些。考慮到廣州與乳山的距離，她打算先將房屋出租。此時她還不清楚，由於炒房時代的過量供應，加上配套滯後，乳山銀灘海景房入住率極低。

方曦又趕緊在網上聯繫上一名在乳山生活的人，幫她到現場看房。對方到現場後的反饋很不樂觀，房子沒有供暖、外牆脱皮，還存在漏水問題。這些問題在拍賣頁面上都未顯示。

了解乳山銀灘這套房產的真實狀況後，方曦算了一筆賬，冬天乳山最低氣温在零下10度左右，不管是出租還是自住，冬天這套房子都沒有用處。況且，房子還有漏水等問題，她還要承擔後續的修繕成本、冬天的物業費等多項不確定支出。

方曦打算退掉房子，但再細看競拍公告，一行小字讓她心裏一涼——「拍下即接受標的瑕疵風險」。在競拍之前，方曦沒有細看競拍公告，她像平常購物一樣只關注了圖片，卻忽略了頁面下方公告中的細則條款。

乳山銀灘海景房的網上宣傳圖。（非涉事地產項目，微博@乳山銀灘二手房仲介18663117993）

同在2025年3月，在深圳生活的鄒玉琳也參與了一場商拍房競拍。她看中一套佛山的房產，吸引她參與競拍的是「乾淨好看」的房屋圖片。她支付了2萬元保證金，最終以9萬元拍下。

拍下不久後，鄒玉琳發現，房產所在地極其偏僻：

不能點外賣，買菜要到三公里外。

且她拍下的價格，同樣略高於市場價。

失去的保證金：悔拍與被悔拍

競拍成功的第二天，方曦就打算止損。前一晚她整夜失眠，次日上班後她整理了資料和問題，與拍賣平台、拍賣公司協商溝通，要求拍賣公司提供房屋開發時的住房安全證明、開發商資質問題文件，對方並未提供。

此後，她又向12315投訴。但競拍平台和相關部門的反饋都是，房子只要能過戶就算是合規。因此，如果方曦不支付剩餘的房款和相關費用，就算是悔拍。按照競拍規則，如果悔拍，方曦就無法拿回已支付的1.2萬保證金和軟件服務費。

隨後，方曦又諮詢了律師，得到的反饋是「很難贏」，她也在網上搜尋了相關的案件，多數都是競拍者敗訴。方曦也曾在網絡法院申請立案，但先後嘗試三次均被駁回。

維權過程中，方曦要求拍賣公司提供房產證，對方聲稱：

只管過戶，要證件就是找碴。

她猜測，這套房子可能是開發商的滯銷房。在與拍賣公司反覆溝通後，對方通過支付寶退還了3000元給她。方曦最終損失了8000多元。

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競拍成功後，鄒玉琳的遭遇更為荒唐。即便對房子的位置不滿意，鄒玉琳還是按約定支付了尾款，隨後她開始等待賣家配合過戶。然而，拍賣公司一直以「賣方有事」為由，一再拖延過戶日期，約定的過戶時間改了又改。如此拖了一個月，雙方仍未能過戶。隨後，鄒玉琳接到競拍平台的消息，根據規則，房子競拍成功後30天未過戶就算是悔拍。鄒玉琳一再表示她願意買，但對方稱無法繼續交易。

競拍成功兩個月後，拍賣公司將尾款退還給了鄒玉琳。不過，她之前支付的2萬元保證金和900多元軟件費（由拍賣平台收取）並未被退還。因為這套房產屬於「悔拍」，她無法拿回2萬元保證金，以及軟件服務費。悔拍並非是她的責任，卻要她承擔經濟損失，鄒玉琳要求拍賣公司提供賣家的聯繫方式，對方以「隱私不能告知」為由拒絕了她。

其後，鄒玉琳也經歷了數月的維權過程。她向競拍平台投訴，競拍平台要她與拍賣公司協商，拍賣公司又讓她與平台協商。雙方翻來覆去，將皮球踢來又踢去，她始終未得到有效的回應。

鄒玉琳也投訴到佛山市相關主管部門，對方回應這屬於民事糾紛，建議她通過訴訟解決。她又諮詢律師，律師要收取5000元代理費，她不確定能否勝訴，不願再多花這筆錢。她自己在法院小程序上嘗試起訴，程序一直顯示材料提交有問題，最終，她也未能成功在法院立案。

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撿漏還是踩坑？

2025年8月份，鄒玉琳再次瀏覽競拍平台時發現，該拍賣平台在2025年7月拍出的一套房產，與她「被悔拍」的那套房產，公開訊息完全一致。鄒玉琳懷疑自己被拍賣公司套路了，「就是想騙我的保證金」。

事後覆盤，方曦覺得她經歷的整個競拍過程都充滿了套路。方曦想起競拍時，每次競價臨近結束時，都有幾個固定賬號出價抬價。她猜測，那幾個抬價的固定賬號，可能是拍賣公司請的「托兒」。

方曦還發現負責這套房產的拍賣公司成立僅幾個月，沒有社保記錄和拍賣師。她向平台質疑拍賣公司的資質，平台回覆稱該公司由有資質的人推薦，合規沒有問題。而鄒玉琳遇到的這家拍賣公司，距離她競拍時，也才成立不足半年，同樣查不到社保記錄。

乳山銀灘的街景。（微博@絕世花魂）

同時方曦認為競拍頁面的設置和競拍規則都存在一定問題：

房子質量有問題，競拍須知規避了責任，平台和賣方只保證過戶，房子的問題沒人管的。

根據深圳中院的公開訊息，小李最終通過訴訟拿回了購房款。小李在南山法院提起訴訟，法院審理認為，涉案房產為未取得合法產權證明的違法建築，雙方簽訂的買賣合同因違反法律、行政法規強制性規定而無效，賣方因該合同取得的財產應當返還。最終判決賣方返還小李60餘萬元購房款。

在深圳發展之初，因房地產市場管理制度不健全等歷史性原因，遺留下部分『統建樓』『歷史遺留房產』，這些房產大都屬於未取得合法產權證書的違章建築。

該案主審法官表示，屋主或中介公司若將其上架到網絡拍賣平台拍賣，一旦拍賣成功不僅會嚴重損害買受人合法權益，還會擾亂房地產市場正常交易秩序。因網絡拍賣「一錘定音」的特點，加之掛拍主體分散等原因，買受人後期往往面臨維權成本高昂且購房款難以收回等困境。

另外，深圳中院還分享到，針對這一情況，南山法院專門調研了網絡拍賣房產的亂象，並在梳理問題和法律風險後，向行政主管部門發出了一份司法建議書，建議分三個方向：

一是把好關，禁止無合法權屬證明、沒通過規劃驗收的房產上網拍賣；對平台上「不限購不限貸」等誤導性廣告詞進行整治；三是多部門聯合開展專項清查，從源頭把網拍違建的漏洞堵上。

收到司法建議書後，行政主管部門聯繫深圳市拍賣業協會，對接了多個網絡拍賣平台和拍賣公司，把產權核驗、廣告規範、跨區域房源管控等主體責任，一條條強調清楚。同時，市場監管、規資、住建等多個部門正在聯手，打算建立一套覆蓋交易全鏈條的監管機制，還計劃推出市級網絡拍賣房產的准入負面清單。

如今，再打開各大競拍平台，已經很難看到「1元起拍」字眼。但在社交平台上，近三個月來，「商拍房踩坑」的分享依然有許多，有人以20萬拍下某套商拍房後，賣方不配合交付，轉頭這套房產又以30多萬的價格拍出，有人在商拍平台拍下一套商鋪後，才知道物業費每月接近5000元……此外，騰房問題、房屋實際情況與預期不符，也是房產競拍交易糾紛中，較為集中的問題。一名競拍商拍房被坑的用戶在社交賬號上吐槽：

XX拍賣（平台）根本不可能讓你撿漏。

回想當初，方曦認為自己之所以會衝動決策，是因為內心缺失的安全感。「怕被家裏人趕出門，算是給自己留條後路」。經過這件事，她不打算再貿然買房。她也提醒其他人，線上競拍大額商品，無論是房產還是其他，一定要多方考察，儘量到現場去，不要像她一樣「像逛購物軟件一樣只看圖片」。

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