160萬粉絲帳號「反詐老陳」被罰　抖音：以「打假」為名惡意攻擊

抖音平台近日針對「打假」、「反詐」類帳號開展專項巡查，發現部分帳號以「反詐」「打假」為名，在缺乏科學分析、事實依據或權威認定的情況下，反覆發布「喊話」式內容，包括惡意攻擊、無端質疑，甚至侮辱他人人格或企業聲譽，試圖透過標籤化攻擊、刻意煽動網友情緒、製造對立，收割爭議流量，嚴重擾亂商業秩序與公平競爭。



2月27日，抖音「黑板報」官方發布公告，依據2025年12月升級並於2026年2月1日起生效的「違規蹭熱不当獲利」內容治理規範，對相關帳號作出處置：關閉內容加熱與商業變現功能（包括但不限於內容推廣、電商帶貨、星圖商單、廣告合作等），情節嚴重者將進一步採取短期禁言、長期或無限期封禁等從嚴措施。

其中，擁有160萬粉絲的知名帳號「反詐*陳」（即「反詐老陳」）及其關聯帳號「老*農村生活」被點名。目前，「反詐老陳」主帳號已無法在平台內檢索顯示。

「反詐老陳」本名陳國平，原為河北秦皇島市公安局海港分局民警，曾從事刑警、緝毒、反詐等工作。2017年起，他開始專注電信網絡詐騙宣傳，初期透過發傳單、進社區學校等方式，但效果有限。2021年，他意外透過與主播PK連麥出圈，迅速走紅，粉絲暴增至百萬級，一躍成為網絡最紅「反詐民警」。其經典口頭禪「你下載國家反詐中心APP了嗎？」更成為全網流行語。

走紅後，陳國平也屢陷爭議。2022年3月，他與涉嫌電信詐騙的主播連麥，被網友質疑「洗白」；同年直播打賞收入超百萬元（全部捐出），卻引發公職人員是否可接受打賞的質疑。2022年4月8日，陳國平宣布辭去公職。

辭職後，他轉型全職網紅，持續發布「反詐」「打假」內容，但多次因無依據指控企業或個人而被平台處罰。此前其快手帳號已因類似問題受限，2025年9月曾稱快手帳號被封；2026年2月13日，他更主動宣布在抖音停更停播，稱視頻頻被舉報下架、功能受限、健康分僅剩28分，「離永久封禁不遠」。

此次抖音大規模處置後，「反詐老陳」在其他平台發聲回應，表示「問心無愧」「封號早有心理準備」，但對平台定性不服，認為侵犯名譽權，將起訴抖音平台討還清白。同時，其小號「老陳農村生活」仍在更新，最新內容涉及喊話企業維權，事件持續發酵。