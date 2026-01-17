90後買走深圳三成千萬豪宅！科技新貴成內地高端市場主力？

「2025年的市場感受，有點像深圳最近的天氣——冷暖交替。」樂有家營銷總裁孟凡振這樣形容過去一年的深圳樓市。



1月16日，樂有家研究中心發布《2025年深圳樓市年度報告》。報告顯示，深圳樓市仍處於低位調整區間，但成交端已出現階段性企穩跡象，市場結構正在發生變化。



2025年，深圳一二手住宅全年網簽總量約9.4萬套，同比下降9%。其中，一手住宅全年網簽37879套，同比下滑22%；二手住宅網簽56217套，同比上漲3%，成交佔比進一步提升，成為支撐市場的重要力量。孟凡振表示，二手房成交量已連續三年回升，反映出存量市場流動性正在修復，真實居住需求逐步釋放。

成交回暖的背後，是價格的持續調整。

數據顯示，2025年深圳二手住宅成交均價約5.9萬元/平方米，同比下跌約6%，回落至2018年前後，「以價換量」特征明顯。在買方主導的市場格局下，議價空間進一步擴大，二手房整體議價率從2025年初的8.2%上升至年底的11.2%，「年初1000萬元的房子可以『砍』80萬元，現在『砍』了一百多萬元。」

不過，價格下行並非全面發生，不同區位、不同總價段的房源，走勢開始出現分化。樂有家營銷總裁賀玲指出，2025年市場的一個顯著特徵是「以價換大」，改善型需求加速釋放。

數據顯示，2021年至2025年，深圳二手住宅成交的套均面積持續擴大，由89平方米提升至約100平方米；同期，套均總價由673萬元下降至588萬元，成交均價從8.0萬元/平方米回落至5.9萬元/平方米。面積擴張與價格回調並行，反映出購房者在價格下行周期中，借助調整窗口主動完成居住升級。

在這一過程中，中高總價段需求保持活躍。此前居住在500萬-1000萬元區間的購房者，換房時普遍選擇向更高總價、更大面積產品升級，部分高總價二手住宅的成交價格已率先企穩，甚至出現小幅回升。

價格率先企穩的樓盤，多集中在福田、南山、寶中等核心區域，這些板塊配套成熟，或擁有學區、景觀等稀缺資源。以南山知名學區房漾日灣畔為例，2025年全年成交43套，四季度成交均價約11.00萬元/平方米，較一季度的10.79萬元/平方米上漲約1.9%。

新一代高收入人群正在成為高端市場的重要支撐力量。

根據樂有家研究中心統計數據，2025年深圳總價1000萬元以上豪宅成交中，90後購房者佔比達到31%。這一群體主要集中在科技創新領域，包括科研、互聯網、智能制造、新能源汽車及半導體等行業。賀玲表示，資本市場階段性回暖及科技企業股價表現，對部分購房需求形成了現實支撐。

對於未來走勢，機構判斷趨於一致。

賀玲認為，從趨勢判斷看，成交量基本完成築底，進一步下行空間有限；但價格調整尚未完全結束，仍將處於小幅回落通道。預計2026年房價仍有微調壓力，但相較2025年約6%的降幅，市場運行將更加平穩。

一線城市的市場修復確定性相對更高。

長江證券地產首席分析師劉義表示，從宏觀周期與整體結構看，過去四年的快速下行，已在較大程度上消化了歷史積累的結構性矛盾。

「就需求端而言，大城市並不存在根本性的需求缺失，尤其是對高品質住宅的需求依然穩固。 」

2026年開年，政策端進一步釋放托底信號。

1月15日，在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上，中國人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾表示，會同金融監管總局將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%，支持推動商辦房地產市場去庫存。政策發布後，市場已出現初步反饋。

賀玲透露，政策宣布當日，部分公寓項目率先實現成交。「我們昨天（1月15日）成交了幾套公寓，其中一個是南山蛇口的項目，買家來自香港，兩邊都有生意。」

他同時強調，公寓市場短期內難以出現全面升溫。「受產品屬性限制，公寓投資邏輯仍高度依賴租售比水平，只有當租金回報率穩定提升至約3%及以上，其投資吸引力才有望實質性增強。」

本文獲《時代財經》授權轉載。

