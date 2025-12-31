地產代理遭撬單公開買家影片維權　獲判佣金卻因侵犯私隱被行拘

陝西有業主和買家為了付更少的佣金，竟繞過一直服務他們的地產代理，與另一位地產代理簽臨時買賣合約。慘被「撬單」的地產代理與公司負責人郭女士將買家「睇樓」的影片上傳網絡尋人，並起訴買賣雙方。雖然法院判令買賣雙方須補足佣金，但郭女士因發布未打碼影片侵犯私隱，反遭行政拘留10日。



《封面新聞》報道，郭女士在陜西定邊縣開房地產公司。今年2月，顧客路某聯繫地產代理小付，希望購買某屋苑的單位；小付多次帶路某「睇樓」，「線上也是有問必答，前後服務了個把月」。

今年3月6日，買賣雙方在郭女士的公司談價，雙方約定以122.5萬元（人民幣，下同）交易，準備現場簽定金合約。合約列明價格以及雙方權利、義務，約定路某當天向業主支付2.5萬元定金，買賣雙方分別向地產代理支付1.22萬元。

網上發布「尋人」影片 房地產公司老闆因侵犯私隱被行拘

郭女士憶述，路某簽合約前接到一通電話，隨後表示家中長者要來「睇樓」，要求延遲簽合約和付定金。小付同意路某的請求，並在當日安排雙方再「睇樓」。然而，當晚業主來電稱，路某要求與另一位地產代理交易，「成交價格沒變，但中介費便宜了幾千塊錢。房主說他原本不同意，但那家中介與路某是親戚，他架不住勸說簽了字」。

3月6日簽合約現場。（封面新聞）

郭女士表示，小付忙前忙後一個月卻被人「撬單」，感覺很委屈，「被路某耍了」。次日，小付在朋友圈發布一段12秒影片，是她帶路某夫婦「睇樓」的過程，並配字「誰認識這兩個人，請告知一下，求轉發，丟了重要東西」。

郭女士在社交平台上轉發這段影片，隨後將買賣雙方起訴至法院，要求他們分別支付服務費。惟在影片發布第4天，小付被警方帶走調查，郭女士前往定邊縣公安局配合調查後，也被警方行政拘留。

郭女士在網上發布「尋人」影片。（封面新聞）

《行政處罰告知筆錄》顯示，郭女士兩個賬號發布了同一段未打碼影片，累計播放量超過28萬人次，根據《治安管理處罰法》第四十二條，偷窺、偷拍、竊聽、散布他人隱私的行為已構成侵犯隱私，「將對你行政拘留十日處罰」。

3月24日，郭女士拘留期滿後，前往定邊縣公安局領取《處罰決定書》，卻發現處罰是「罰款500元」。因處罰文書內容與實際執行內容不同，郭女士提起行政訴訟，要求撤銷拘留處罰並索賠。

法院：買賣雙方應按合約付佣金

今年6月，定邊縣人民法院判決認為，買賣雙方在接受中介服務後，利用地產代理提供的交易機會、媒介服務，繞開地產代理簽約，應當依法按照合約向支付服務費（佣金），如未限期支付，則需加倍支付延遲期間產生的利息。

同時，定邊縣人民法院一審認為郭女士散布他人隱私情節較重，判令定邊縣公安局作出的10日拘留並無不當，但此前的《行政處罰決定書》內容錯誤，其內容與執行內容不一致屬於違法，應予糾正。

今年7月，定邊縣公安局撤銷前述4份文書，重新出具《行政處罰決定書》，決定對郭女士行政拘留10天，因已實際執行完畢，決定不再執行。郭女士其後提出上訴。

今年9月，榆林市中級人民法院作終審判決，認為定邊縣公安局新作出的《處罰決定書》實際上未送達，但對郭女士行政拘留10日的處罰並無不當，由此駁回上訴，維持原判。

郭女士稱，目前買賣雙方尚未向她支付服務費，針對定邊縣公安局最新出具的《處罰決定書》，她正在準備行政訴訟。